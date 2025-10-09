Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επαίνεσε την παρακαταθήκη του κυβερνώντος κόμματος της χώρας σε ομιλία του ενόψει της αυριανής 80ής επετείου από την ίδρυσή του, καθώς αποστολές από την Κίνα, τη Ρωσία και το Βιετνάμ έφθασαν στην Πιονγκγιάνγκ για να παρακολουθήσουν τους εορτασμούς.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ, ρωσική αντιπροσωπεία υπό τον πρώην πρόεδρο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, καθώς και ο αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ Το Λαμ, είναι μεταξύ των ξένων αξιωματούχων που παρακολουθούν τις εκδηλώσεις για την επέτειο του Κόμματος των Εργατών της Κορέας στο απομονωμένο κράτος αυτή την εβδομάδα.

Ο Λι, που έγινε δεκτός από τιμητικό άγημα στο αεροδρόμιο της Πιονγκγιάνγκ, δήλωσε ότι η Κίνα και η Βόρεια Κορέα «ως σοσιαλιστές γείτονες που συνδέονται από βουνά και ποτάμια έχουν βαθιά παραδοσιακή φιλία», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας σε ανακοίνωση.

Ο ανώτατος ηγέτης του Βιετνάμ Λαμ και η αποστολή του συμμετείχαν στην τελετή υποδοχής τους σε αθλητικό κέντρο της Πιονγκγιάνγκ, όπως μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων του Βιετνάμ (VNA). Είναι η πρώτη επίσκεψη από ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος Βιετνάμ στη Βόρεια Κορέα εδώ και σχεδόν 20 χρόνια και στη διάρκειά της αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες συνεργασίας, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση του προγράμματος.

Ο Μεντβέντεφ, ως αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, συνοδεύεται από αντιπροσωπεία που περιλαμβάνει τον υπουργό Φυσικών Πόρων Αλεξάντρ Κοζλόφ και τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Κουρσκ, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS και το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Στη διάρκεια της επίσκεψης της ρωσικής αποστολής στη Βόρεια Κορέα, οι δύο πλευρές εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία η Πιονγκγιάνγκ εξέφρασε την πλήρη στήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας στην Ουκρανία και η Ρωσία ευχαρίστησε τη Βόρεια Κορέα για την αποστολή βοήθειας στην περιφέρεια Κουρσκ.

Ο Κιμ επισκέφθηκε το Μουσείο Ίδρυσης του Κόμματος στην Πιονγκγιάνγκ χθες, με υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος και απηύθυνε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, «σημαντική ομιλία» τιμώντας τους ιδρυτές του κόμματος, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας KCNA. Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα παππού του και ιδρυτή του κράτους Κιμ Ιλ Σουνγκ και στους μαχητές κατά της ιαπωνικής κατοχής για το ότι έθεσαν έναν «σταθερό ακρογωνιαίο λίθο» για τη δύναμη και επιτυχία του κόμματος, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τον περασμένο μήνα, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης στάθηκε δίπλα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε τεράστια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για τον εορτασμό της 80ής επετείου από την ήττα της Ιαπωνίας στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μια κίνηση που είχε στόχο να ενισχύσει τη διπλωματική θέση του Κιμ.

Η Βόρεια Κορέα, μια χώρα εξοπλισμένη με πυρηνικά, δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει εάν θα πραγματοποιηθεί στρατιωτική παρέλαση για τους εορτασμούς αυτής της εβδομάδας.