Τέσσερα οχήματα ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη διασταύρωση Αμφικτυόνων και Γοργοποτάμου το πρωί της Πέμπτης (9/10/25) στη Λαμία.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ένα κόκκινο Fiat που παραβίασε τη σήμανση του STOP κατεβαίνοντας την Αμφικτυόνων δέχτηκε χτύπημα πίσω δεξιά από ένα λευκό Honda που κινούνταν στη Γοργοποτάμου με κατεύθυνση την Αθηνών. Από το χτύπημα το πρώτο όχημα έχασε την πορεία του και έπεσε διαδοχικά πάνω σε ένα λευκό SEAT και ένα μπλε Hyundai όπου και σταμάτησε.

Οι οδηγοί των δύο πρώτων οχημάτων είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν βρισκόταν κανείς μέσα στα άλλα δύο οχήματα που ήταν παρκαρισμένα.

Η Τροχαία Λαμίας βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή του ατυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες: