Οι έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων στο σχολείο, τμήμα του οποίου κατέρρευσε πριν από μια εβδομάδα στην Ινδονησία, ολοκληρώθηκαν σήμερα, με τον τελικό επίσημο απολογισμό να αυξάνεται στους 67 νεκρούς, ανακοίνωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης.

«Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων που απομακρύναμε ανήλθε σε 171, συμπεριλαμβανομένων 67 νεκρών (…) και 104 επιζησάντων», ανέφερε ο Γιούντι Μπραμάντιο, διευθυντής επιχειρήσεων της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης (Basarnas).

«Την ένατη ημέρα, τερματίσαμε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των θυμάτων», ανέφερε από την πλευρά του ο Μοχάμαντ Σιάφι, ο διευθυντής της ίδιας υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Απομακρύναμε επίσης όλα τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε», πρόσθεσε.

Προηγούμενος απολογισμός, που είχε δοθεί στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα το βράδυ, έκανε λόγο για 63 νεκρούς.

Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος αξιωματούχος ανέφερε αν υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι. Χθες, αξιωματούχος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών έκανε λόγο για τουλάχιστον δέκα ανθρώπους η τύχη των οποίων εξακολουθούσε να αγνοείται.

Μόλις 17 από τους νεκρούς έχουν αναγνωριστεί ως αυτό το στάδιο, κατά τη μονάδα ταυτοποίησης θυμάτων καταστροφών της αστυνομίας.

Μέρος πολυώροφου οικοτροφείου του ισλαμικού ιεροδιδασκαλείου αλ Χόζινι, στο Σιντοαρτζό, κοντά στη μεγάλη πόλη Σουραμπάγια, στην ανατολική Ιάβα, κατέρρευσε ξαφνικά την περασμένη Δευτέρα, καθώς σπουδαστές συγκεντρώνονταν για την απογευματινή προσευχή.

Πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη καταστροφή στην Ινδονησία από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τον Μπούντι Ιραουάν, υποδιευθυντή της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB).

Οι αρχές πλέον στρέφουν την προσοχή τους στα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες. Σύμφωνα με ειδικούς, οι πρώτες ενδείξεις αφήνουν να εννοηθεί ότι οι εργασίες δεν συμμορφώνονταν προς τους κανονισμούς.

Την ημέρα της καταστροφής, ένας από τους φύλακες του οικοτροφείου δήλωσε ότι το κτίριο κατέρρευσε καθώς εργάτες έριχναν σκυρόδεμα για την κατασκευή επιπλέον ορόφου.

Η χαλαρότητα στην εφαρμογή του οικοδομικού κανονισμού και η απουσία ελέγχων σε εργοτάξια εγείρουν ανησυχίες για την ασφάλεια των κτιρίων στην Ινδονησία.

Τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε κτίριο όπου βρισκόταν αίθουσα προσευχής στο δυτικό τμήμα της Ιάβας.