Ο πρωθυπουργός της Κίνας Λι Τσιάνγκ αναμένεται να επισκεφθεί από μεθαύριο Πέμπτη 9/10 ως και το Σάββατο 11/10 τη Βόρεια Κορέα και θα πάρει μέρος στους εορτασμούς για την 80ή επέτειο από την ίδρυση του κυβερνώντος Κόμματος των Εργαζομένων.

Το ταξίδι του Λι Τσιάνγκ έκανε γνωστό το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας με σχετική του ανακοίνωση.

Ο κ. Λι «θα ηγηθεί αντιπροσωπείας του (σ.σ. κυβερνώντος κομμουνιστικού) κόμματος και της κυβέρνησης (της Κίνας) η οποία θα συμμετάσχει στους εορτασμούς για την 80ή επέτειο του Κόμματος Εργαζομένων της Κορέας και θα κάνει επίσημη επίσκεψη καλής θέλησης από την 9η ως την 11η Οκτωβρίου», διευκρίνισε η κινεζική διπλωματία σε ανακοίνωσή της.