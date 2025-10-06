Η Ευρώπη δηλώνει ότι «μόλις ανακαλύπτει την υπαρξιακή απειλή που αποτελεί η Ρωσία» και αρχίζει να εξοπλίζεται για το χειρότερο σενάριο.

«Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο». Αυτό δηλώνει ενδεικτικά στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους.

Σχετικά με τα πρόσφατα περιστατικά πτήσεων drones στη Γερμανία και άλλες νατοϊκές χώρες στην Ευρώπη, ο Μπόρις Πιστόριους εκτιμά ότι «ο γερμανικός στρατός δεν μπορεί να επεμβαίνει παντού», καθώς και ότι «πολύ πιο αποφασιστικής σημασίας είναι να αναπτύξουν τις σχετικές ικανότητες η αστυνομία των κρατιδίων μαζί με την ομοσπονδιακή αστυνομία, με στόχο την αντιμετώπιση απειλών σε χαμηλά ύψη».

Ως προς το θέμα της ενίσχυσης της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας, ο Γερμανός υπ. Άμυνας δήλωσε ότι η κυβέρνηση Μερτς εξετάζει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης συμμετοχής του κράτους σε κρίσιμες αμυντικές βιομηχανίες, όπως η κατασκευάστρια αρμάτων KDNS ή ως προς τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων από την Thyssen-Κrupp Marine, έγραψε η Deutsche Welle.

Ωστόσο, προειδοποιεί για μια περιρρέουσα «ατμόσφαιρα χρυσοθηρίας» στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας εξαιτίας των επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για έναν νέο «πληθωρισμό στο πεδίο των εξοπλιστικών συστημάτων». Στην ίδια συνέντευξη εστιάζει και στο νομοσχέδιο για τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, επιρρίπτοντας ευθύνη στη Χριστιανική Ένωση για εμπόδια και ολιγωρία και «αμέλεια».

Μακρόν: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τη Ρωσία

Σε αποκλειστική, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung με αφορμή τα 35 χρόνια Γερμανικής Επανένωσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν εστιάζει στις νέες απειλές για τη Γαλλία, τη Γερμανία και συνολικά την Ευρώπη.

«Βρισκόμαστε σε φάση επανεξοπλισμού. Όμως για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τη Ρωσία. Η Ρωσία μπορεί να είναι οικονομικά πολύ πιο αδύναμη από την Ευρώπη, ο πληθυσμός της να συρρικνώνεται και η βιομηχανία της να μην είναι καινοτόμα. Όμως παράγει όπλα, και μάλιστα με ταχύτερο ρυθμό. Υποτιμήσαμε την απειλή. Δεν μπορείς να μεταβείς από μια κατάσταση ειρήνης σε μια κατάσταση πολέμου από τη μια μέρα στην άλλη. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση διαρκούς αντιπαράθεσης» αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος.

Για τον ίδιο, «η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη δομική απειλή για τους Ευρωπαίους. Θέτει σε κίνδυνο τη συλλογική ασφάλειά μας μέσω παρεμβάσεων σε προεκλογικές εκστρατείες, με κυβερνοεπιθέσεις, δολοφονίες αντιφρονούντων, με μεταναστευτικές ροές που χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης. Η Ρωσία τεστάρει την αεράμυνά μας και έχει μεταβάλει το πυρηνικό δόγμα της».

Όπως σημειώνει, «οι ανοιχτές κοινωνίες μας είναι ευάλωτες στον πόλεμο πληροφοριών» και προσθέτει μεταξύ άλλων: «Είμαστε αφελείς, αν δεν αναγνωρίσουμε ότι ο ρωσικός μυστικός στρατός εξαπλώνεται μέσα στις δημοκρατίες μας. Αποτελείται από αυτούς τους μικρούς, απρόσωπους πολεμιστές, που ονομάζονται ψηφιακά bot. Χειραγωγούν τη δημοκρατία στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ευρώπη».

Ως προς το σενάριο πιθανούς κατάρριψης ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών που παραβιάζουν ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Εμμανουέλ Μακρόν αναφέρει: «σύμφωνα με το δόγμα της στρατηγικής ασάφειας, μπορώ να σας πω ότι τίποτα δεν αποκλείεται».

Κατηγορίες Μέρκελ

Σε συνέντευξή της στο ουγγρικό διαδικτυακό μέσο Partizan, μέρος της οποίας αναπαράγει η εφημερίδα Bild, η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ αναφέρεται στη Ρωσία και εστιάζει στη Συμφωνία του Μινσκ του 2015, η οποία, όπως λέει, «έφερε ηρεμία μεταξύ 2015 και 2021», δίνοντας την ευκαιρία στην Ουκρανία να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και «να γίνει μια διαφορετική χώρα».

Η Άνγκελα Μέρκελ θυμάται: «τον Ιούνιο του 2021, ένιωσα ότι πλέον ο Πούτιν δεν παίρνει στα σοβαρά τη Συμφωνία του Μινσκ. Ήθελα ένα νέο διαπραγματευτικό σχήμα, στο οποίο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον Πούτιν απευθείας ως ΕΕ».

Για την ίδια όμως, όπως αποκαλύπτει, αυτή η προσπάθεια βρήκε εμπόδια στις αντιρρήσεις της Πολωνίας και των χωρών της Βαλτικής. «Αυτοί οι τέσσερις φοβούνταν ότι δεν θα είχαμε κοινή γραμμή απέναντι στη Ρωσία». Για τη Μέρκελ η προσπάθεια αυτή δεν καρποφόρησε, έπειτα η ίδια αποχώρησε από την εξουσία και αμέσως μετά ξεκίνησε η επιθετικότητα του Πούτιν. Ενδιαφέρον έχει και η εκτίμηση της Μέρκελ ότι «και η πανδημία του κορωνοϊού συνέβαλε στην έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».