Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ένα τείχος κατά των drones στην Ευρώπη, με αφορμή διάφορα αταυτοποίητα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εθεάθησαν σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια και για τα οποία κατηγορήθηκε η Ρωσία, παρότι επίσημα δεν έχει εντοπιστεί ο χειριστής τους.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν το τείχος θα κοστίσει μόλις 1 δισεκατομμύριο δολάρια και θα φτιαχτεί σε όσες ευρωπαϊκές χώρες συνορεύουν με τη Ρωσία, με τις υπόλοιπες να μη διαθέτουν σχετική κάλυψη, επειδή «δεν χρειάζεται».

Το Politico έγραψε ότι η εξαγγελία από τη θεωρία στην πράξη έχει τεράστια απόσταση, παρότι μοιάζει ελκυστική.

Αρχικά, το κόστος αποκλείεται να είναι μόλις 1 δισεκατομμύριο, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υποδομές και όλα θα πρέπει να γίνουν από την αρχή.

«Τα drones και τα αντι-drones είναι η προτεραιότητα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στους δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς: Δεν υπάρχει τέλειο τείχος για την Ευρώπη, μιλάμε για ένα σύνορο 3.000 χιλιομέτρων, πιστεύετε ότι είναι απολύτως εφικτό; Η απάντηση είναι “όχι”».

Ο Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους, πρώην πρωθυπουργός της Λιθουανίας, έσπευσε να υπερασπιστεί την πρόταση. Ανέφερε ότι το αρχικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των drones που καλύπτουν την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής θα κόστιζε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ότι η εγκατάσταση των συστημάτων ανίχνευσης θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι το να το αποκαλέσει «τείχος» μπορεί να δώσει λάθος εντύπωση. «Δεν θα είναι μια νέα Γραμμή Μαζινό», είπε, αναφερόμενος στα γαλλικά αμυντικά οχυρά που η Γερμανία κατάφερε να παρακάμψει με επιτυχία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι η Επιτροπή ενδέχεται να υποσχέθηκε περισσότερα από όσα μπορεί να εκπληρώσει.

«Ελπίζω κανείς να μην θεωρήσει το τείχος των drones ως μια εύκολη λύση στα αμυντικά μας προβλήματα», δήλωσε η Hannah Neumann, ευρωβουλευτής των Γερμανών Πρασίνων και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Ένα τείχος drones δεν θα μας προστατεύσει από τις κυβερνοεπιθέσεις, ούτε θα βοηθήσει στην αεροπορική άμυνα, στην παραγωγή πυρομαχικών ή στα βαθύτερα ζητήματα που αφορούν τις δομές λήψης αποφάσεων και τους κανόνες εμπλοκής».

Το οικονομικό ζήτημα

Επίσης, πέρα από τα χρήματα, το πρόβλημα εντοπίζεται στη στρατηγική τοποθέτηση του τείχους, αλλά και στην ομοφωνία που απαιτείται εντός ΕΕ, ώστε να παρθεί η σχετική απόφαση.

Οι αποκλίσεις είναι ιδιαίτερα προβληματικές, διότι οι Βρυξέλλες, μαζί με τα κράτη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα της ΕΕ για να χρηματοδοτήσουν το τείχος των drones. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι πρωτεύουσες της ΕΕ.

Η απροθυμία των χωρών του Νότου προκάλεσε εκκλήσεις για «αλληλεγγύη» από τις εκτεθειμένες χώρες.

«Έχουμε δείξει αλληλεγγύη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, για παράδειγμα, στον τομέα της Covid, της οικονομίας, της μετανάστευσης. Τώρα είναι η ώρα να δείξουμε αλληλεγγύη στον τομέα της ασφάλειας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Petteri Orpo.

Αυτή η διαφωνία ήταν εμφανής στην Κοπεγχάγη, τόσο δημοσίως όσο και κεκλεισμένων των θυρών. Μέσα στην αίθουσα, ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz καταδίκασε το σχέδιο με όρους που ένας διπλωμάτης εξοικειωμένος με τη συζήτηση χαρακτήρισε ως «πολύ σκληρούς».

Άμυνα κατά της Ρωσίας

Παρόλο που υπήρξαν αντιρρήσεις στην Κοπεγχάγη, τελικά οι ηγέτες της ΕΕ αποδέχτηκαν τις προτάσεις της Επιτροπής για την άμυνα, συμπεριλαμβανομένου του τείχους από drones – πράγμα που σημαίνει ότι αναμένεται να προχωρήσει με κάποια μορφή. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις δυνατότητες πρέπει ακόμη να διευκρινιστούν.