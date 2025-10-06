Ο Μπρουνό Λεμέρ, ο διορισμός του οποίου το βράδυ της Κυριακής στην ηγεσία του υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων προκάλεσε αντιπαράθεση, ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας Χ ότι αποσύρει τη συμμετοχή του από την υπό παραίτηση κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

“Πρότεινα το μεσημέρι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να με αποσύρει από την κυβέρνηση πάραυτα και να μεταφέρει τις αρμοδιότητές μου ως υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων στον πρωθυπουργό“ ο οποίος παραιτήθηκε , γράφει στην ανάρτησή του τονίζοντας ότι “επιθυμεί η απόφαση αυτή να καταστήσει δυνατή την επανάληψη των συνομιλιών για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης την οποία η Γαλλία χρειάζεται”.

Ma décision de rejoindre le gouvernement a été prise uniquement par esprit de mission, dans des circonstances géopolitiques graves, pour servir la France et les Français.



Je constate que ma décision provoque chez certains des réactions incompréhensibles, fausses et… — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) October 6, 2025

Ο Μπρουνό Λεμέρ, που διαδέχθηκε χθες βράδυ τον Λεκορνί στο υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν ο αμετακίνητος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών του Εμανουέλ Μακρόν επί επτά χρόνια, από το 2017 μέχρι το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ