Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ και άρματα μάχης έπληξαν τη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας, αλλά και σήμερα, καταστρέφοντας αρκετά κτίρια κατοικιών, σύμφωνα με μάρτυρες, καθώς οι Παλαιστίνιοι αναμένουν απεγνωσμένα την υλοποίηση ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει για τον τερματισμό των βομβαρδισμών, ενώ ανέφερε χθες, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει σε μία «αρχική γραμμή αποχώρησης» στο εσωτερικό της Γάζας και ότι «όταν η Χαμάς το επιβεβαιώσει, η Κατάπαυση του Πυρός θα είναι ΑΜΕΣΑ εφαρμόσιμη».

Η κλιμάκωση από την πλευρά του Ισραήλ καταγράφεται καθώς η Αίγυπτος προετοιμάζεται για να φιλοξενήσει εκπροσώπους της Χαμάς, του Ισραήλ, των ΗΠΑ, αλλά και του Κατάρ για την έναρξη συνομιλιών, σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου την πιο προωθημένης προσπάθειας για την επίλυση της πολεμικής διαμάχης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε φωτογραφία από τη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (4/10) στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, όπου διακρίνεται πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές με σύνθημα «Τώρα ή ποτέ».

New media post from Donald J. Trump



(TS: 04 Oct 18:35 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​‌‍​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/NTsR1ZF2Us — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στις κινητοποιήσεις που έγιναν στο Ισραήλ, ακόμα και κατά την παρουσίαση του σχεδίου του για την ειρήνευση στη Γάζα, στις 29 Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει ότι είναι αισιόδοξος και ότι θα πάμε σε μια απελευθέρωση των ομήρων, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στη συνέχεια στα επόμενα στάδια, που όπως λέει, είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποστρατικοποίηση».

Οι συνομιλίες του Καΐρου πραγματοποιούνται έπειτα από δύο χρόνια πολέμου και περισσότερους από 67.000 νεκρούς Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.