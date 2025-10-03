Την 838η επέτειο της κατάκτησης της Ιερουσαλήμ (2 Οκτωβρίου 1187) τίμησε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας ειδική αναφορά στον σουλτάνο Σαλαντίν (Salah ad-Din al-Ayyubi) και τους «ηρωικούς στρατιώτες» του.

«Στην 838η επέτειο της Άλωσης της Ιερουσαλήμ, θυμάμαι με σεβασμό τον δεύτερο κατακτητή αυτής της ιερής πόλης, τον Σαλαντίν Αγιούμπι, και τους ηρωικούς στρατιώτες του», έγραψε στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ τόνισε πως «θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με αποφασιστικότητα και επιμονή για την Ιερουσαλήμ, την οποία μας εμπιστεύτηκε ο προφήτης μας και οι προφήτες που ήρθαν πριν από αυτόν».

Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi’yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum.



Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. pic.twitter.com/wPR6yEP6n4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 2, 2025

Το middleeastmonitor αναφέρει πως η Ιερουσαλήμ, που περιλάμβανε την πρώτη κίμπλα των Μουσουλμάνων, το Τζαμί αλ-Άκσα, ανακαταλήφθηκε από τον Αγιούμπι το 1187.