Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, διέταξε σήμερα την απέλαση της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας, ως απάντηση στην αναχαίτιση της νηοπομπής Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες εμπόδισαν τη διεθνή αποστολή να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε «διεθνές έγκλημα» την αναχαίτιση του στολίσκου και καταδίκασε τη σύλληψη δύο Κολομβιανών «σε διεθνή ύδατα».

Η Κολομβία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2024, ωστόσο τέσσερις ισραηλινοί διπλωμάτες παρέμεναν εκεί, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).