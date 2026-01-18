Ιδανική ήταν η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο αυστραλιανό όπεν, με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια να επικρατεί με 2-0 σετ της Γαλλίδας Λεόλια Ζανζάν (6-4, 6-2) και να εξασφαλίζει την παρουσία της στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Παρότι η νίκη και η δυναμική επιστροφή από το 0-3 στο πρώτο σετ είχαν τη σημασία τους, τη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε ένα εντυπωσιακό χτύπημα της Σάκκαρη στο δεύτερο σετ, το οποίο ξεσήκωσε κοινό και social media.

Με το σκορ στα games στο 4-2 υπέρ της, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απάντησε στο σερβίς της αντιπάλου της και, με απίστευτη έμπνευση και τεχνική, κατάφερε να περάσει τη μπάλα δίπλα από το φιλέ πριν αυτή ακουμπήσει στο κορτ, κερδίζοντας έναν από τους πιο θεαματικούς πόντους της αναμέτρησης.

«Αυτό είναι το σύνθημά για να σηκώσεις το σαγόνι σου από το πάτωμα μετά από ΑΥΤΗ την εκπληκτική επιστροφή της Σακκάρη» γράφτηκε στο βίντεο από τον λογαριασμό του Australian Open sto X.

Η ίδια η Σάκκαρη δεν έκρυψε την έκπληξή της μετά το τέλος του αγώνα, σχολιάζοντας το εντυπωσιακό στιγμιότυπο:

«Δεν έχω καταφέρει τέτοιο χτύπημα στη ζωή μου. Είμαι 30 ετών και παίζω τένις εδώ και 25 χρόνια και δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μπορώ να το πετύχω. Το έχετε δει από τον Ρότζερ (σ.σ. Φέντερερ) και τον Κάρλος (σ.σ. Αλκαράθ) και τώρα από μένα. Πιστεύω ότι βάζει υποψηφιότητα για τον πόντο του τουρνούα», με τη δημοσιογράφο να απαντά χαμογελώντας «το πιστεύω κι εγώ».

Στον επόμενο γύρο, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Μίρα Αντρέεβα – Ντόνα Βέκιτς, με στόχο την πρόκριση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Αγωνιστικά, το πρώτο σετ ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη Λεόλια Ζανζάν. Η Γαλλίδα κράτησε το σερβίς της στο πρώτο game (1-0) και ακολούθως πέτυχε break στο σερβίς της Σάκκαρη, ανεβάζοντας το σκορ στο 2-0. Η Ελληνίδα είχε ευκαιρία να απαντήσει άμεσα, όμως δεν αξιοποίησε το break point που της παρουσιάστηκε, με τη Ζανζάν να φτάνει στο 3-0.

Στο τέταρτο game η Σάκκαρη κράτησε το σερβίς της (3-1), αλλά η Γαλλίδα συνέχισε σταθερά, κάνοντας νέο hold για το 4-1. Από εκείνο το σημείο και μετά, η Νο52 της παγκόσμιας κατάταξης ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, πήρε τον έλεγχο του ρυθμού και με πέντε συνεχόμενα games γύρισε εντυπωσιακά το σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-4.

Στο δεύτερο σετ, οι δύο αθλήτριες ξεκίνησαν με σιγουριά πίσω από το σερβίς τους. Η Ζανζάν άνοιξε το σετ σερβίροντας, με τη Σάκκαρη να ακολουθεί, και αμφότερες κράτησαν από δύο games. Η ισορροπία έσπασε στο πέμπτο game, όταν η Ελληνίδα πέτυχε break και πήρε προβάδισμα, το οποίο εδραίωσε με ένα εύκολο hold για το 4-2.

Το ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και στη συνέχεια, με τη Σάκκαρη να επιβάλλεται πλήρως στο κορτ, να κλείνει το σετ με 6-2 και να πανηγυρίζει τη νίκη που της χάρισε το εισιτήριο για τη δεύτερη φάση του Australian Open.