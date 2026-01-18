Με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας 11:00 έως 18:00 αναμένεται να λειτουργούν σήμερα Κυριακή 18/1 τα εμπορικά καταστήματα, ενώ στα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα το ωράριο προτείνεται να παραταθεί ως τις 20:00, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων.

Και τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή στις 25 Ιανουαρίου, τα καταστήματα αναμένεται να είναι ανοιχτά.

Οι καταναλωτές προστατεύονται από τη νομοθεσία καθώς έχουν δικαίωμα σε αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση ελαττώματος και προστασία από ψευδείς τιμές ή αθέμιτες πρακτικές.

Συμβουλές από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας