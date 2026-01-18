Οι τοπικές βροχές στα κεντρικά, ανατολικά και νότια και οι ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Κυριακή 18/1. Ισχυροί ανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ενώ πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στα κεντρικά, ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στην Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα και ενδεχομένως κατά περιόδους σε περιοχές της Θεσσαλίας με χαμηλό υψόμετρο. Στη Μακεδονία αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους και στα παραθαλάσσια τμήματα χιονόνερο κατά περιόδους. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα κατά τόπους θα ενταθούν. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης, ενώ στα ορεινά της Κρήτης θα εκδηλωθούν παροδικές χιονοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -7 έως 3 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -2 έως 8, στη Θράκη από -8 έως 4, στην Ήπειρο από -1 έως 9-11 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -2 έως 5-7, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά από 3 έως 11-13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά από 1 έως 7 βαθμούς, στα Επτάνησα από 5 έως 10-12, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 1 έως 4-6 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 11-14 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ και τοπικά στη θάλασσα των Κυθήρων 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ, και τοπικά στα νότια πελάγη στην έξοδο του Κορινθιακού 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε νεφώσεις με λίγες ασθενείς βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Χιονόπτωση θα εκδηλώνεται κατά περιόδους στην Πάρνηθα και στο Κιθαιρώνα. Από το βράδυ ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα υπόλοιπα ορεινά και σε ημιορεινά τμήματα, κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 7 βαθμούς, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με ασθενείς βροχές ή χιονόνερο στα πεδινά και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Αργά το βράδυ χιονόπτωση θα εκδηλωθεί σε τμήματα με χαμηλό υψόμετρο περιφερειακά της πόλης και ενδεχομένως τη νύχτα στην πόλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 5 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης η θερμοκρασία θα είναι 2 βαθμούς χαμηλότερη.