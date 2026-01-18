Αυξάνονται οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια με αποτέλεσμα το ενεργητικό τους να έχει υπερβεί τα 29 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ από τα τέλη του 2018 οι εισροές κεφαλαίων στα αμοιβαία κεφάλαια ξεπερνούν τα 23 δισ. ευρώ.

Το Ενεργητικό των Α/Κ το 2025 ήταν αυξημένο κατά 7,328 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2024.

Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξάνεται σταθερά από το 2018, με τη συνολική αγορά να έχει αυξηθεί κατά 23,3 δισ. ευρώ και να έχει διαμορφωθεί στα 29,4 δισ. στο τέλος του 2025, από τα 6,1 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2018.

Να σημειωθεί ότι η αγορά κατέγραψε υψηλά 21 ετών, στα 29,4 δισ. ευρώ, ποσό που είναι το υψηλότερο από το 2004 που ήταν στα 31,6 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί επίσης ότι η χειρότερη επίδοση είχε καταγραφεί το 2012 με 5,9 δισ. και το 1022 με 5,2 δισ. ευρώ.

Με τις αποδόσεις σε ανταγωνιστικές προς τα αμοιβαία κεφάλαια τοποθετήσεις και κυρίως με τις χαμηλές αποδόσεις στις καταθέσεις και ιδιαίτερα στις προθεσμιακές, αρκετοί αποταμιευτές στρέφονται προς τα αμοιβαία κεφάλαια, με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις το περασμένο έτος.

Η σύνθεση της συνολικής αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων στα τέλη του 2025 διαμορφώθηκε ως εξής: το 51,49% στα Ομολογιακά, το 15,76% στα Μεικτά α/κ , το 14,58% στα Μετοχικά α/κ το 9,13% στα Funds of Funds, το 4,68% στα σύνθετα και το 4,13% στα α/κ χρηματαγοράς.

Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, στο τέλος του 2025, κατείχε η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ με 26,14% και ακολουθούν η Alpha Asset Management με 22,48%, η Πειραιώς Asset Management με 20,33%, η Εθνική Asset Management με 14,06% και η Α.Ε.Δ.Α.Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών με 8,59%.

Οι πρωταγωνιστές

Τα Μετοχικά Αμοιβαία κεφάλαια είχαν αύξηση στην καθαρή τους τιμή το 2025 κατά 28.42% συνολικά ενώ τις μεγαλύτερες αποδόσεις είχαν τα εξής: Optima Ελληνικό Μετοχικό (+53,61%), Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (Ι) (+52,80%), Allianz Επιθετικής Στρατηγικής (+51,40%), Alpha ETF FTSE Athex Large Cap (+51,01%), Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) (+50,83%), Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (U) (+50,08%) και Eurobank (LF) Equity- Greek (+50,05%).

Βλέπουμε ότι τα πιο πάνω μετοχικά αμοιβαία κατέγραψαν αποδόσεις μεγαλύτερες από την ετήσια απόδοση του Γενικού Δείκτη Τιμών (+44,30%).

Τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια είχαν αύξηση στην καθαρή τους τιμή το 2025 κατά 13,83% συνολικά ενώ τις μεγαλύτερες αποδόσεις είχαν τα εξής:Optima Greek μικτό εσωτερικού(R) (+32,23%), Allianz Μικτό Εσωτερικού (+30,40%), Fast Finance Growth Εσωτερικού(R) (+29,42%), Allianz μικτό Εσωτερικού (Unit Linked) (+28,67%) και Alpha Ελληνικό μικτό (+27,22%).

Στα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια η μέση απόδοσή διαμορφώθηκε στο 1,15%, ενώ τις καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν τα εξής: Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας (+4,96%), Optima income 2029 ομολογιακό (+4,34%), Optima income 2028 ομολογιακό (+4,20%), Πειραιώς Α/Κ Ομολογιών Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (+3,95%), Eurobank (LF) High yield a list fund (+3,64%), Optima income ομολογιακό 2030 (+3,55%), Δήλος Eurobond ομολογιακό (+3,49%) και Eurobank (LF) income plus fund (+3,48%).

Η πορεία της αγοράς Α/Κ

(ποσά σε δισ. ευρώ)