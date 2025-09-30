Μια πηγή αποκαλύπτει ότι ο γιος του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, ο Μπάρον, είχε πρόσφατα ένα ραντεβού στο Trump Tower, σύμφωνα με το δημοσίευμα του pagesix και τα σχόλια δεν σταματούν.

Ενώ το να φέρνεις το ραντεβού σου σε ένα κτίριο που φέρει το όνομά σου μοιάζει με το απόλυτο «φλεξ», φαίνεται ότι η επιλογή του να κάνει το ραντεβού στο… σπίτι ήταν καθαρά για λόγους ασφαλείας. Ο Μπάρον, μόλις 19 ετών, προστατεύεται τόσο έντονα που ένας ολόκληρος όροφος του Trump Tower έκλεισε για να μπορέσει να έχει τη ρομαντική συνάντηση χωρίς παρεμβολές, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει καλά το θέμα.

Η εφημερίδα New York Post αναφέρει ότι ο Μπάρον διαμένει στον Λευκό Οίκο ενώ παρακολουθεί μαθήματα στο NYU στην Ουάσιγκτον. Τα μαθήματα ξεκίνησαν στις 2 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμα του περιλαμβάνει μαθήματα πολιτικών επιστημών, δημόσιας πολιτικής, ιστορίας, οικονομίας και δημοσιογραφίας, στο παράρτημα της πρωτεύουσας.

Ο Μπάρον είχε ήδη τραβήξει την προσοχή στην κύρια πανεπιστημιούπολη του Greenwich Village, όταν ήταν πρωτοετής πέρσι. Ένας συμφοιτητής περιγράφει: «Είναι ψηλός και λίγο αδέξιος, αλλά ήταν το πρόσωπο της προσοχής. Τα κορίτσια τρέχουν πίσω του.»

Δημοφιλής και περιζήτητος

Τον Δεκέμβριο, μια πηγή δήλωσε στο People: «Σπουδάζει στο Stern School of Business του NYU, οπότε ασχολείται με τις επιχειρήσεις με κάποιο τρόπο. Είναι σίγουρα πολύ δημοφιλής στις γυναίκες. Είναι ψηλός και όμορφος. Πολλοί θεωρούν ότι είναι αρκετά ελκυστικός.»

Τον Απρίλιο, πηγή στο Page Six ανέφερε ότι ο Μπάρον δεν μπορούσε να δώσει τον αριθμό τηλεφώνου του σε νέους φίλους στο κολέγιο, φοβούμενος ότι θα διαρρεύσει στο κοινό, και αντ’ αυτού χρησιμοποιούσε τη λειτουργία chat του Xbox για να μιλήσει με φίλους. «Αυτή είναι η λύση του», είπαν, «ακόμη το δουλεύει.» Όσον αφορά τον προσωπικό του αριθμό, εξήγησαν ότι «δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι αξίζει. Αν οι άνθρωποι τον αποκτήσουν, θα τον δώσουν σε άλλους και τότε εκατομμύρια άνθρωποι θα καλούν ασταμάτητα. Θα πρέπει να αλλάζεις συνέχεια τον αριθμό και γίνεται ένας κυκεώνας.» Ο Μπάρον χρησιμοποιεί επίσης άλλες εφαρμογές για να μιλά με φίλους.

Οι εμφανίσεις του δεν είναι ούτε πολλές ούτε συχνές αλλά προκαλούν εντύπωση. Τον Μάρτιο, εμφανίστηκε φορώντας ένα Rolex αξίας σχεδόν 50.000 δολαρίων ενώ έφτασε στο Trump Tower μαζί με τη μητέρα του, Μελάνια Τραμπ.

Το Forbes ανέφερε πρόσφατα ότι η καθαρή του περιουσία φτάνει τα 150 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο νεαρούς εύπορους κληρονόμους στην Αμερική. Με όλα αυτά τα στοιχεία, γίνεται σαφές γιατί ο Μπάρον Τραμπ βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι μόνο για την οικογένειά του, αλλά και για τις προσωπικές του επιλογές και την καθημερινή του ζωή.