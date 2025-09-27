Το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, υπό ρωσικό έλεγχο, βρίσκεται για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο χωρίς εξωτερική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, σε ένα blackout που ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη τύπου Φουκουσίμα.

Σύμφωνα με τον Guardian, πρόκειται για τη μεγαλύτερη διακοπή ηλεκτροδότησης που έχει καταγραφεί ποτέ στον συγκεκριμένο σταθμό, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης.

Στα όρια της αντοχής οι γεννήτριες

Τα κρίσιμα συστήματα ψύξης και ασφαλείας λειτουργούν αυτή τη στιγμή αποκλειστικά με γεννήτριες ντίζελ. Όμως, η μακρά διακοπή δεν έχει προηγούμενο και οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για το πόσο ακόμα μπορούν να αντέξουν. Μία πιθανή βλάβη ή εξάντληση καυσίμων θα σήμαινε άμεσο κίνδυνο υπερθέρμανσης του καυσίμου και ραδιενεργή διαρροή.

Η IAEA κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Ο γενικός διευθυντής της IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι στον τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και την γύρω περιοχή κατά τη διάρκεια της δεύτερης επίσημης επίσκεψής του στην Ουκρανία στις 29 Μαρτίου 2023

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) κάνει λόγο για μια «βαθιά ανησυχητική» κατάσταση. Η οργάνωση ζητά άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, τονίζοντας ότι η πυρηνική ασφάλεια δεν μπορεί να αποτελεί «πιόνι» σε συνθήκες πολέμου.

Υποψίες για ρωσικό σχέδιο

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η Μόσχα ενδέχεται να χρησιμοποιεί αυτή την τεχνητή κρίση προκειμένου να εδραιώσει τον έλεγχό της στον σταθμό, ίσως και με σκοπό την επανεκκίνηση κάποιων αντιδραστήρων. Το γεγονός ότι η τελευταία γραμμή μεταφοράς ρεύματος παραμένει κατεστραμμένη χωρίς άμεσες προοπτικές αποκατάστασης ενισχύει αυτά τα σενάρια, σύμφωνα πάντα με τον Guardian.

Ένα ρίσκο για όλη την ήπειρο

Η Ζαπορίζια δεν αφορά μόνο την Ουκρανία. Ένα πιθανό ατύχημα θα είχε συνέπειες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι σκιές του Τσερνόμπιλ και της Φουκουσίμα επιστρέφουν, υπενθυμίζοντας ότι η πυρηνική απειλή μπορεί να αναζωπυρωθεί ανά πάσα στιγμή, αυτή τη φορά μέσα στην καρδιά ενός πολέμου.