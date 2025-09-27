Ανώτατα στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι ανεπτυγμένες σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για το ταξίδι τους στη Βιρτζίνια, όπου την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούν με τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, σε μια συνάντηση που ορισμένοι αξιωματούχοι την Παρασκευή χαρακτήρισαν ως επικεντρωμένη στον «κώδικα του πολεμιστή», το «πολεμικό φρόνημα».

Ο Χέγκσεθ έχει καλέσει στρατηγούς και ναυάρχους των ΗΠΑ από όλο τον κόσμο σε συνάντηση στην Κουαντίκο της Βιρτζίνια την Τρίτη, μια σπάνια συγκέντρωση της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας σε έναν μόνο χώρο.

Ενώ δύο Aμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στην ανάγκη για τήρηση του κώδικα του πολεμιστή σε ολόκληρο τον στρατό, όπως θα τονίσει ο Χέγκσεθ, άλλοι σημείωσαν ότι η περίπου μίας ώρας εκδήλωση θα μπορούσε να αγγίξει και άλλους τομείς.

Ένας τρίτος αξιωματούχος είπε ότι, δεδομένου του πόσοι ανώτατοι αξιωματούχοι θα βρίσκονται στο ίδιο μέρος, είναι πιθανό να συζητηθούν ουσιαστικά ζητήματα, όπως η νέα εθνική αμυντική στρατηγική της κυβέρνησης και η αναμενόμενη μείωση των ανώτατων βαθμίδων στις ένοπλες δυνάμεις, ακόμα κι αν δεν βρίσκονται επίσημα στην ατζέντα.

«Δεν θα εκπλαγώ αν υπάρξει κάποια έκπληξη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης», είπε ο αξιωματούχος.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο του Σώματος Πεζοναυτών στην Κουαντίκο της Βιρτζίνια. Ορισμένοι από τους ανώτατους αξιωματούχους, στους οποίους παρέχεται στρατιωτικό αεροσκάφος για τις επίσημες μετακινήσεις τους, αναμένεται να πετάξουν προς τη βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ.

Οι ΗΠΑ διατηρούν στρατεύματα σε όλο τον κόσμο, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Μέση Ανατολή -που διοικούνται από αντιστράτηγους, αντιναυάρχους και στρατηγούς/ναυάρχους τεσσάρων αστέρων.

Σχεδόν σε κάθε δημόσια ομιλία του, ο Χέγκσεθ μιλά για την ανάγκη οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να έχουν πολεμική νοοτροπία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου», επαναφέροντας την ονομασία που ίσχυε μέχρι και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι αξιωματούχοι επιδίωξαν να τονίσουν τον ρόλο του Πενταγώνου στην αποτροπή συγκρούσεων.

Ο Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News, κινείται με ταχύτητα για να αναμορφώσει το υπουργείο, απομακρύνοντας κορυφαίους στρατηγούς και ναυάρχους καθώς επιχειρεί να εφαρμόσει την εθνική στρατηγική ασφάλειας του Τραμπ και να εξαλείψει πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα.