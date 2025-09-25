Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε επείγουσα συνάντηση στρατηγών και ναυάρχων καθώς και μέρους του προσωπικού τους– από όλο τον κόσμο, την ερχόμενη εβδομάδα στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, όπως επιβεβαίωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News την Πέμπτη.

«Ο υπουργός Πολέμου θα απευθυνθεί στους ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.

Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης.

Αν και πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις με ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες, μια συνάντηση αυτού του μεγέθους, διά ζώσης και σε τόσο σύντομη προθεσμία, είναι σπάνια –αν όχι πρωτοφανής.

Πολλοί αξιωματούχοι του Υπουργείου Πολέμου επιβεβαίωσαν στο Fox News ότι ζητήθηκε από ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές να μεταβούν στη Βιρτζίνια, αν και το αντικείμενο της συζήτησης παραμένει άγνωστο.

Μια τέτοια συνάντηση θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη και υπό κανονικές συνθήκες θα γινόταν μέσω ασφαλούς τηλεδιάσκεψης –καθώς περίπου 800 στρατηγοί και ναύαρχοι βρίσκονται διάσπαρτοι στις ΗΠΑ και ανά τον κόσμο. Η έλλειψη λεπτομερειών για τη συνάντηση έχει προκαλέσει φόβους για επικείμενη «εκκαθάριση». Ο Χέγκσεθ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θέλει να μειώσει κατά 20% τον αριθμό των ανώτερων στρατηγών και ναυάρχων.

Η εντολή, που αποκαλύφθηκε από τη Washington Post, ισχύει για ανώτερους αξιωματικούς με βαθμό υποστράτηγου ή ανώτερο, ή το αντίστοιχο στο Πολεμικό Ναυτικό, καθώς και για τους κορυφαίους υπαξιωματικούς τους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που αξιωματούχοι της κυβέρνησης ετοιμάζουν μια νέα εθνική στρατηγική άμυνας, η οποία θέτει ως κορυφαία προτεραιότητα την άμυνα της ενδοχώρας, ενώ μέχρι τώρα η στρατηγική επικεντρωνόταν στην κατεύθυνση προς την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού.