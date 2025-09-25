Ο στρατηγός Νταβίντ Ζίνι, που είχε προταθεί από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη θέση του επικεφαλής της Σιν Μπετ (Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας), έλαβε το βράδυ της Τετάρτης την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής για τους διορισμούς ανώτερων δημοσίων λειτουργών, όπως γνωστοποίησε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η απόφαση του Νετανιάχου τον Μάιο να διορίσει τον στρατηγό Ζίνι σε αυτή τη θέση είχε θεωρηθεί “παράνομη” αρχικά από τη γενική εισαγγελέα του κράτους του Ισραήλ, αλλά η επιτροπή έκρινε διαφορετικά και επικύρωσε τον διορισμό που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση.

Η απόφαση βάζει τέλος στη δίνη που προκλήθηκε γύρω από αυτόν τον αμφιλεγόμενο διορισμό, καθώς η επιλογή του επικεφαλής της Σιν Μπετ αποφασίστηκε από τον Νετανιάχου όταν ο πρωθυπουργός θεωρείτο ύποπτος για σύγκρουση συμφερόντων λόγω της έρευνας που διεξήγαγε η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας σε βάρος στενών συνεργατών του, για τους οποίους υπήρχαν υποψίες ότι έλαβαν δωροδοκίες από το Κατάρ.

Η Επιτροπή Γκρούνις, η οποία πήρε το όνομά της από τον δικαστή που είναι πρόεδρός της, έκρινε ότι “κανένα πρόβλημα ηθικής ακεραιότητας δεν εμποδίζει τον πρωθυπουργό να επιλέξει τον αρχηγό της Σιν Μπετ“.

Στην επιστολή που έστειλε στον Νετανιάχου η επιτροπή αναφέρει ότι ο Νταβίντ Ζίνι δεν έχει κανένα “πρόβλημα ηθικής ακεραιότητας“.

Γιος μεταναστών από τη Γαλλία και εγγονός μιας επιζήσασας του ναζιστικού στρατοπέδου εξόντωσης Άουσβιτς, ο στρατηγός Ζίνι ήταν επικεφαλής της Διοίκησης Εκπαίδευσης του ισραηλινού στρατού και επικεφαλής του σώματος του γενικού επιτελείου.

Ο Νετανιάχου του πιστώνει την έκθεση που συνέταξε τον Μάρτιο του 2023, έξι μήνες πριν από την επίθεση της Χαμάς μετά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, στην οποία παρουσίαζε τα κενά του ισραηλινού στρατού σε περίπτωση “αιφνιδιαστικής εισβολής” στο Ισραήλ από παλαιστινιακό έδαφος.

Ο Ζίνι διαδέχεται τον Ρόνεν Μπαρ, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι προτίθετο να τον αποπέμψει τον περασμένο Απρίλιο.

