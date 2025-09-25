Οι ήρεμες διακοπές ενός Βρετανού τουρίστα μετατράπηκαν σε εφιάλτη, όταν έγινε μάρτυρας μιας απρόσμενης άφιξης μεταναστών και μιας φονικής συμπλοκής στο ξενοδοχείο Playavera στην Αλμερία, στη νοτιοανατολική Ισπανία.

Όπως δήλωσε ο 32χρονος Τζόζεφ, διευθυντής υπηρεσιών από το Τούικενχαμ στην Daily Mail, το πρωινό της 11ης Αυγούστου, ενώ έπινε καφέ στο μπαλκόνι του, παρατήρησε ένα μικρό μαύρο φουσκωτό να προσεγγίζει την ακτή μπροστά από το ξενοδοχείο.

Λίγα λεπτά αργότερα, 10 με 15 άτομα πήδηξαν από τη βάρκα και άρχισαν να κολυμπούν προς την παραλία, ενώ στη συνέχεια έτρεξαν μέσα από την αυλή του ξενοδοχείου για να διαφύγουν προς το εσωτερικό του χωριού. Κάποιοι, σύμφωνα με τις περιγραφές, παρέδωσαν χρήματα και κινητά σε ένα πρόσωπο που φέρεται να ήταν ο «διαχειριστής» της επιχείρησης αποβίβασης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο αργότερα ξέσπασε έντονος καβγάς ανάμεσα σε μέλη της ίδιας ομάδας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός άνδρα. Το θύμα φέρεται να είχε πάνω του χρήματα και κινητό τηλέφωνο, τα οποία κάποιοι άλλοι επιχείρησαν να του αποσπάσουν με τη βία.

Η σορός εντοπίστηκε στην αυλή του ξενοδοχείου και, όπως αναφέρει ο Τζόζεφ, παρέμεινε εκεί για επτά ώρες, καλυμμένο με μια αιματοβαμμένη λευκή πετσέτα του ξενοδοχείου, μέχρι την άφιξη του ιατροδικαστή.

Ένας άλλος ένοικος, πρώην αστυνομικός από την Ισπανία, φέρεται να είδε το περιστατικό να εκτυλίσσεται έξω από το δωμάτιό του. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο άνδρας (σ.σ. που δολοφονήθηκε) δέχτηκε βίαιη επίθεση από δύο ή τρία άτομα που είχαν μόλις φτάσει μαζί του με το σκάφος.

Ο Τζόζεφ περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε: «Ένας από αυτούς σκότωσε κυριολεκτικά έναν από τους δικούς του. Τι θα μπορούσαν να κάνουν σε εμάς, που είμαστε τουρίστες;».

Φοβούμενος για την ασφάλειά του, δήλωσε ότι δεν βγήκε από το δωμάτιό του για τις επόμενες δύο ημέρες.

Ο Βρετανός επισκέπτης, που έχει μείνει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο οκτώ φορές στο παρελθόν, δήλωσε απογοητευμένος από την έλλειψη μέτρων ασφαλείας: «Υπάρχει πύλη που συνδέει απευθείας την παραλία με το ξενοδοχείο και μένει συχνά ανοιχτή. Όποιος θέλει μπορεί να μπει».

Το προσωπικό του ξενοδοχείου τον διαβεβαίωσε ότι οι επισκέπτες ήταν «ασφαλείς στα δωμάτιά τους», κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε «ανεπαρκές».

Η ταξιδιωτική εταιρεία «On the Beach», μέσω της οποίας είχε γίνει η κράτηση, επικοινώνησε με το ξενοδοχείο. Το «Playavera Hotel» δήλωσε πως το περιστατικό συνέβη εκτός των εγκαταστάσεων και δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχόλια, ενώ η ισπανική αστυνομία δεν έχει δώσει επίσημες πληροφορίες για τη φονική συμπλοκή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, η χώρα δέχτηκε 63.970 παράνομους μετανάστες το 2024, κυρίως μέσω των Κανάριων Νήσων. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφηκαν 4.587 αφίξεις στην ηπειρωτική Ισπανία και τις Βαλεαρίδες, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με το 2024.

Η ισπανική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για υποθέσεις βίας και βασανιστηρίων σε μεταναστευτικά δίκτυα. Σε μια άλλη υπόθεση, συνελήφθησαν 19 άτομα έπειτα από καταγγελίες για μαζικές εκτελέσεις μεταναστών σε σκάφος που κατευθυνόταν προς τα Κανάρια Νησιά.