Μια απρόσμενη και ευχάριστη στιγμή σημειώθηκε στη Βόρεια Καρολίνα, όταν ένας μαθητής, ονόματι Χένρι, έκανε κοπάνα από το σχολείο για να βγάλει μία… σέλφι με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς.

Κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης, ο Χένρι βρισκόταν ανάμεσα στο πλήθος. Αφού ζήτησε επίμονα τον λόγο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είπε: «Κάνε την ερώτησή σου».

«Έκανα κοπάνα από το σχολείο… μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία μαζί σας;», είπε ο μικρός μαθητής.

Ο Βανς χαμογέλασε και του απάντησε: «Λοιπόν, πρέπει να έχεις κάποια δικαιολογία για την κοπάνα που έκανες από το σχολείο, οπότε γιατί να μην βγάλουμε μια φωτογραφία με τον Χένρι;».

🚨#BREAKING: Watch as a wholesome moment took place In North Carolina, a young boy named Henry admitted he skipped school just to meet Vice President JD Vance.



Vance: Ask your question.



Henry: I skipped school… can I have a picture with you?



Vance: Well, you’ve got to have… pic.twitter.com/SbhFtUatFQ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 24, 2025

Το πλήθος ξέσπασε σε επευφημίες και χειροκροτήματα, ενώ ο μικρός Χένρι πλησίασε χαρούμενος για να βγάλει τη φωτογραφία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.