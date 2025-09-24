Μία οικογενειακή εκδρομή με ένα «πειρατικό» πλοίο στην Αλάνια της Τουρκίας μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν ένας 60χρονος Βρετανός πατέρας, ο Πίτερ Κόλβιλ, έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η τραγική απώλεια συνοδεύτηκε από συγκλονιστικές καταγγελίες της οικογένειας για την ασύλληπτη αδιαφορία του πληρώματος, το οποίο φέρεται να προτίμησε να συνεχίσει το προγραμματισμένο «πάρτι αφρού» αντί να διακόψει την εκδρομή λόγω του θανάτου.

Ο άτυχος άνδρας, υπεύθυνος συντήρησης ακινήτων, βρισκόταν σε διακοπές με δέκα μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εγγονών του στην Τουρκία. Όλοι μαζί είχαν επιβιβαστεί σε «πολυτελές» πλοίο για μια κρουαζιέρα ψυχαγωγίας, μαζί με άλλους 600 περίπου επιβάτες.

Η τραγωδία συνέβη σύμφωνα με την Daily Mail στις 27 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της δεύτερης στάσης για κολύμπι, κοντά στην παραλία της Κλεοπάτρας. Ο Πίτερ Κόλβιλ μπήκε στο νερό, αλλά λίγα λεπτά αργότερα, λουόμενοι τον βρήκαν να επιπλέει με το πρόσωπο προς τα πάνω και χωρίς τις αισθήσεις του. Ενώ άλλοι τουρίστες έσπευσαν να τον βγάλουν στο κατάστρωμα και να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, η οικογένεια του θύματος παρακολουθούσε με τρόμο το πλήρωμα να στέκεται απαθές.

Η κόρη του θύματος, Νακίτα Κόλβιλ, 27 ετών, ήταν μάρτυρας του περιστατικού και με δηλώσεις της στον βρετανικό Τύπο περιγράφει καρέ-καρέ τις σοκαριστικές στιγμές που έζησε η οικογένειά της. «Ένας από τους άλλους επισκέπτες άρχισε να του κάνει ΚΑΡΠΑ, ενώ τα μέλη του πληρώματος απλώς στέκονταν εκεί με τα χέρια σταυρωμένα». Η ίδια ισχυρίζεται ότι ο μπάρμαν του πλοίου ήταν αυτός που κήρυξε νεκρό τον πατέρα της, προτού το προσωπικό τον σκεπάσει με μια πετσέτα.

Ενώ το λιμενικό έφτασε στο σημείο και μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του, η τραγωδία δεν σταμάτησε εκεί. Όπως καταγγέλλει η κόρη του, την ώρα που η οικογένειά της αποβιβαζόταν σε κατάσταση σοκ, το πλήρωμα φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από τους υπόλοιπους επιβάτες «επειδή το πάρτι αφρού είχε καθυστέρηση». Μάλιστα, το πάρτι συνεχίστηκε κανονικά για τους υπόλοιπους επιβάτες.

Η 27χρονη περιγράφει την φρίκη που έζησαν εκείνη και η αδελφή της, οι οποίες «απλώς κρατούσαμε το χέρι του πατέρα μου, ουρλιάζοντας», ενώ η μητέρα τους κατέρρευσε από το σοκ. «Ζούσαμε τις χειρότερες στιγμές της ζωής μας, αλλά μόλις απομακρυνθήκαμε [από το πλοίο], το πλήρωμα απλώς ζήτησε συγγνώμη από τους επισκέπτες επειδή το πάρτι αφρού είχε καθυστέρηση, όπως μου είπαν», είπε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια δεν επιρρίπτει ευθύνες στην εταιρεία για τον θάνατο του πατέρα τους, ωστόσο η κόρη του επισημαίνει με πόνο: «Ο πατέρας μου ήταν ο πιο υπέροχος πατέρας και παππούς και άξιζε να του φερθούν με σεβασμό – και δεν του φέρθηκαν».