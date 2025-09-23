Πόσο αφοσιωμένο είναι το ΝΑΤΟ στην άμυνα των χωρών της Βαλτικής; Αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσε έμμεσα ο Βλαντίμιρ Πούτιν, όταν ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα.

Το ΝΑΤΟ αναμένεται να συζητήσει αργότερα αυτή την εβδομάδα ποια θα είναι η απάντησή του στη ρωσική επιθετικότητα. Υπάρχουν ορισμένοι στη συμμαχία που υποστηρίζουν ότι, στο μέλλον, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτει ρωσικά αεροπλάνα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της συμμαχίας. Αλλά άλλοι, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, πιστεύουν ότι αυτό θα αποτελούσε μια επικίνδυνη κλιμάκωση.

«Η Ρωσία μπορεί σταδιακά να εντείνει τις προκλήσεις της για να δοκιμάσει αυτές τις λανθάνουσες διαιρέσεις εντός του ΝΑΤΟ. Ένα σενάριο που συζητείται εδώ και καιρό είναι η εισβολή ρωσικών χερσαίων στρατευμάτων σε ένα από τα κράτη της Βαλτικής – ίσως με το πρόσχημα της υπεράσπισης των Ρώσων», αναφέρει ο επικεφαλής αρθρογράφος εξωτερικών υποθέσεων των Financial Times, Gideon Rachman.

«Ο απώτερος στόχος του Κρεμλίνου είναι να αποδείξει ότι η εγγύηση αμοιβαίας ασφάλειας του Άρθρου Πέντε του ΝΑΤΟ είναι άχρηστη. Αν οι Ρώσοι μπορούσαν να το κάνουν αυτό, τότε μπορεί να προσπαθήσουν να επιτεθούν στα μικρότερα ευρωπαϊκά κράτη ένα προς ένα – χωρίς ποτέ να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τη συνδυασμένη δύναμη του ΝΑΤΟ», συνεχίζει ο Rachman.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την απάντηση της Ουάσινγκτον είναι το κλειδί για τη Μόσχα, σύμφωνα με τον αρθρογράφο. Οι ΗΠΑ παρέχουν περίπου το 40% των στρατιωτικών πόρων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και μερικές από τις πιο προηγμένες δυνατότητές του. Υπάρχουν επίσης αμερικανικά στρατεύματα στις χώρες της Βαλτικής.

Κάτω από την επιφάνεια, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ένταση μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και των συμμάχων της στη Βαλτική. Αρκετοί στο επιτελείο του Αμερικανού προέδρου θεωρούν πως η στάση των χωρών της Βαλτικής απέναντι στον Πούτιν είναι ιδιαίτερα επιθετική. Ο συγγραφέας του άρθρου αναφέρει πως σε πρόσφατη συνάντηση υψηλού επιπέδου του Πενταγώνου, αξιωματούχοι των χωρών της Βαλτικής κατηγορήθηκαν για την αντίθεσή τους προς τη Ρωσία.

Ο Rachman γράφει ακόμα πως, αν και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν πως είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί η ρωσική επιθετικότητα, ταυτόχρονα το σενάριο να έρθουν σε σύγκρουση με τη Ρωσία χωρίς τις ΗΠΑ στο πλευρό τους, τους δημιουργεί μεγάλη ανησυχία.

«Μπορεί το ΝΑΤΟ να έχει να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα, το ίδιο κάνουν όμως και οι Ρώσοι», τονίζει ο αρθρογράφος των Financial Times, αναφέροντας πως «ο Τραμπ είναι τόσο ασταθής που οι αντιδράσεις του σε μια διεθνή κρίση δεν μπορούν να προβλεφθούν. Πολλοί παρατηρητές του Τραμπ υπέθεσαν ότι δεν θα ενέκρινε ποτέ τη συμμετοχή των ΗΠΑ στον βομβαρδισμό του Ιράν. Κι όμως, αυτό ακριβώς έκανε, νωρίτερα φέτος», εξηγεί ο Rachman.

Ακόμα κι αν η Αμερική επιλέξει πάντως να μείνει στην άκρη σε περίπτωση μιας κρίσης μεταξύ των χωρών της Βαλτικής και της Ρωσίας, υπάρχουν και άλλα καλά εξοπλισμένα έθνη όπως η Πολωνία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία που έχουν αναπτύξει στρατεύματα εκεί που έχουν δεσμευτεί να πολεμήσουν.

«Θα ήταν ένα απερίσκεπτο στοίχημα για τον Πούτιν να δοκιμάσει τη βούληση των χωρών του ΝΑΤΟ να υπερασπιστούν τα ανατολικά σύνορα της συμμαχίας», γράφει ο Rachman τονίζοντας ωστόσο πως, όπως δυστυχώς ανακάλυψε ο κόσμος όταν οι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν προς το Κίεβο το 2022, «ο Πούτιν είναι κάτι παραπάνω από ικανός στο να βάζει απερίσκεπτα στοιχήματα».