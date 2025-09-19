Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε την Παρασκευή ότι τρία από τα μαχητικά του παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, μετά την αναχαίτισή τους από αεροσκάφη του NATO.

Τα τρία καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν αποστολή στην Καρέλια, στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ, και «κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Στις 19 Σεπτεμβρίου, τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 ολοκλήρωσαν μια προγραμματισμένη πτήση από την Καρελία προς ένα αεροδρόμιο στην περιοχή του Καλίνινγκραντ. Η πτήση πραγματοποιήθηκε σε αυστηρή συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς για τον εναέριο χώρο και δεν παραβίασε τα σύνορα άλλων κρατών, όπως επιβεβαιώθηκε από ανεξάρτητο παρατηρητήριο. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από τη συμφωνηθείσα αεροπορική διαδρομή και δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Η διαδρομή πτήσης των αεροσκαφών πραγματοποιήθηκε πάνω από ουδέτερα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών χιλιομέτρων από το νησί Βάιντλου».

Η κυβέρνηση της Εσθονίας ανακοίνωσε χθες, ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά.

Η Εσθονία ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα και 9η στην ιστορία του ΝΑΤΟ από το 1949 που μια χώρα – αυτή τη φορά η Εσθονία – ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της συμμαχίας μετά την αναχαίτιση τριών ρωσικών μαχητικών που παραβίασαν νωρίτερα τον εναέριό της χώρο και αναχαιτίστηκαν από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

Το άρθρο αναφέρει για τη διαδικασία πως «οι χώρες θα πρέπει να συσκεφθούν, όταν οποιαδήποτε από αυτές θεωρήσει ότι απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια κάποιου μέρους της συμμαχίας».

Η τελευταία χώρα που ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου ήταν η Πολωνία τον περασμένο μήνα, όταν ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριό της χώρα και αμέσως νωρίτερα από μια σειρά από χώρες κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Πρόκειται για ένα σαφές σημάδι πως η Εσθονία αντιλαμβάνεται το περιστατικό ως άμεση απειλή για την ασφάλειά της, ενώ ταυτόχρονα εντείνει την ανησυχία πως η Ρωσία προχωρά σε όλο και πιο επιθετικές και προβοκατόρικες κινήσεις.