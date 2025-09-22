«Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε ανά πάσα στιγμή, να το γνωρίζουν όλοι», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ αναφερόμενος στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά μαχητικά και drones. Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους καταδίκασε τις ενέργειες της Ρωσίας, καλώντας παράλληλα σε αυτοσυγκράτηση. Κριτική κατά του Ρώσου προέδρου άσκησε και η αρχηγός της AfD, υπερασπιζόμενη τις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ.

Το γεγονός ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας επί 12 λεπτά την περασμένη Παρασκευή συνιστά «περαιτέρω κλιμάκωση» και «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο κ. Βάντεφουλ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και προειδοποίησε τη Ρωσία να μην προχωρήσει σε περαιτέρω προκλήσεις. «Όλοι πρέπει να γνωρίζουν: είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών και τόνισε ότι το ΝΑΤΟ είναι ικανό να αντιδράσει με ευελιξία, ενώ διαβεβαίωσε για το πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της Συμμαχίας. Η Ρωσία πρέπει όμως «να απόσχει από περαιτέρω επιθετικές ενέργειες και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων της», υπογράμμισε.

Ο Μπόρις Πιστόριους από την πλευρά του, σε συνέντευξή του στην αυριανή έκδοση της Handelsblatt, επικρίνει τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών – μελών του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα ζητά αυτοσυγκράτηση: «Ο υπολογισμός που κάνουν είναι, να προκληθεί το ΝΑΤΟ και, σε περίπτωση κλιμάκωσης, να προσποιηθούν τους αιφνιδιασμένους και να δυσφημίσουν το ΝΑΤΟ», δηλώνει ο κ. Πιστόριους και υποστηρίζει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «υποτίμησε το πόσο ενωμένη και αποφασισμένη είναι η Συμμαχία. «Τα γερμανικά Eurofighter είναι έτοιμα να αποκρούσουν τις απειλές ανά πάσα στιγμή – με επαγγελματικό τρόπο, αλλά χωρίς να επιτρέψουν και να προκληθούν», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας.

Αυτοσυγκράτηση από την πλευρά της Ρωσίας ζήτησε όμως και η αρχηγός της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) ασκώντας για πρώτη φορά ευθεία κριτική στον Βλαντίμιρ Πούτιν. «Πιστεύω ότι και η Ρωσία καλείται να ενεργήσει με τρόπο αποκλιμάκωσης και να μην παραβιάζει περαιτέρω τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και να δοκιμάζει τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνάς του», δήλωσε η κυρία Βάιντελ και τόνισε: «Δεν πρέπει να δοκιμάσουμε την υπομονή του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πρέπει επίσης να τον αφήσουμε να χάσει το κύρος του στις ειρηνευτικές του προσπάθειες. Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία έχουν απόλυτη πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης και θα βλάψουν επίσης ανεπανόρθωτα την σχέση μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ μετά τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου».

Πηγή: ΑΠΕ