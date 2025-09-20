Η Εσθονία ζητά από τους δυτικούς συμμάχους της να δείξουν αποφασιστικότητα και ενότητα απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική επιθετικότητα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, μετά την εισβολή τριών ρωσικών μαχητικών στο εσθονικό εναέριο χώρο. Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Εσθονός ΥΠΕΞ, Μάργκους Τσάχκνα, τόνισε ότι το περιστατικό αποδεικνύει πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν επιθυμεί την ειρήνη. «Αυτή ήταν μια σοβαρή παραβίαση από τη Ρωσία — τρία μαχητικά, MiG-31, εισήλθαν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ για 12 λεπτά», δήλωσε. «Το ΝΑΤΟ αντέδρασε πολύ σωστά και σύμφωνα με τους κανονισμούς. Αλλά αν δούμε τι κάνει η Ρωσία, ασκεί όλο και μεγαλύτερη πίεση στο ΝΑΤΟ», τόνισε.

Νωρίτερα Εσθονοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι τα τρία πολεμικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο και αναχαιτίστηκαν από ιταλικά μαχητικά, σε μια κίνηση που η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, χαρακτήρισε «εξαιρετικά σοβαρή πρόκληση». Ο Τσάχκνα τόνισε ότι «Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Πούτιν δεν θέλει καμία ειρήνη στην Ουκρανία. Αντίθετα, ο Πούτιν βομβαρδίζει την Ουκρανία, σκοτώνοντας ανθρώπους μέσα στη μέρα… και ταυτόχρονα ενεργεί πιο ενεργά εναντίον του ΝΑΤΟ». Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η Εσθονία ενεργοποίησε το Άρθρο 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, που καλεί σε επείγουσες συζητήσεις με τους συμμάχους. «Η Ρωσία δοκιμάζει το ΝΑΤΟ και την ενότητα της Ευρώπης», δήλωσε. «Η Ανατολική πτέρυγα αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες. Είμαστε η πρώτη γραμμή… Άρθρο 4, το ενεργοποιούμε τώρα και πρέπει να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω», είπε.

Το περιστατικό αποτελεί την τρίτη παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ μέσα σε λίγες μέρες, μετά από υπερπτήσεις ρωσικών drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία, γεγονός που δείχνει μια στρατηγική πίεσης της Ρωσίας στην Ανατολική Ευρώπη. Ταυτόχρονα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε έναν νέο γύρο κυρώσεων σε ενεργειακές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τη Ρωσία. «Και πάλι και πάλι, ο Πρόεδρος Πούτιν έχει κλιμακώσει, και σε απάντηση, η Ευρώπη αυξάνει την πίεση», δήλωσε. «Ξέρουμε ότι οι κυρώσεις μας είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο οικονομικής πίεσης και θα συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε μέχρι η Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, η ΕΕ προσπαθεί να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να υιοθετήσει σκληρότερη στάση απέναντι στο Κρεμλίνο, που μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί τις προσπάθειες για έναρξη διπλωματικών συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε ομάδα ειδικών στην Ουάσινγκτον για την ανάπτυξη δευτερευουσών κυρώσεων, ενώ ο Λευκός Οίκος έχει δεσμευτεί για αυστηρότερους περιορισμούς σε περίπτωση που οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ σταματήσουν πλήρως την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου.