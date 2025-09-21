Ο αργεντινός πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον σύμμαχό του αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ μεθαύριο Τρίτη (23η Σεπτεμβρίου), στο πλαίσιο ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη για την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του χθες Σάββατο.

Θα συναντηθεί επίσης με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα του θα ανοίξει πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ το 2026, σε ένδειξη υποστήριξης στο Ισραήλ.

Αύριο Δευτέρα ο πρόεδρος Μιλέι και μέλη της κυβέρνησής του θα συναντηθούν ιδίως με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Πηγή: ΑΠΕ