Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιρ Στάρμερ υπέγραψαν μια συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βρετανία, η οποία βαφτίστηκε «Tech Prosperity Deal». Η συμφωνία προβλέπει κοινή δράση σε τομείς αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική υπολογιστική και η πυρηνική ενέργεια, ενώ συνοδεύεται από κολοσσιαίες επενδύσεις αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών στη Βρετανία, που χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας.

Τι περιλαμβάνει η νέα τεχνολογική συμφωνία Βρετανία-ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιρ Στάρμερ υπέγραψαν επισήμως αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως «Tech Prosperity Deal», μια συμφωνία που θα δει ΗΠΑ και Βρετανία να συνεργάζονται σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η κβαντική υπολογιστική και η πυρηνική ενέργεια.

Παράλληλα, κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας ανακοίνωσαν ότι θα επενδύσουν στη Βρετανία.

Microsoft: επενδυτικό πακέτο 30 δισ. δολαρίων (22 δισ. λίρες) – η μεγαλύτερη επένδυσή της εκτός ΗΠΑ.

Google: 5 δισ. λίρες για έρευνα και υποδομές AI τα επόμενα δύο χρόνια.

Nvidia: 500 εκατ. λίρες για τη δημιουργία νέων data centers που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη της AI στη Βρετανία.

Στο χθεσινό επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας, όπως ο Jensen Huang της Nvidia, ο Sam Altman της OpenAI και ο Satya Nadella της Microsoft, συνοδεύοντας τον Τραμπ.

Οι δηλώσεις Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την οικονομία των ΗΠΑ «πιθανώς την ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ», υποστηρίζοντας ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες θέλουν να δραστηριοποιηθούν εκεί. Τόνισε πως «πάνω από 17 τρισ. δολάρια έχουν επενδυθεί στις ΗΠΑ φέτος» και ότι τα έσοδα από τους δασμούς έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

«Χάρη στους δασμούς έχουμε δει επενδύσεις που χωρίς αυτούς θα ήταν μόλις ένα κλάσμα», είπε. Πρόσθεσε ότι η φιλία με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «ανεκτίμητη», τη χαρακτήρισε «όμορφη κληρονομιά» και υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες «χτίζουν τις βιομηχανικές τους δυνατότητες, σημαντικές και για την άμυνα».

Οι δηλώσεις Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη συμφωνία για τους δασμούς που είχε επιτευχθεί τον Μάιο, είπε πως το Ηνωμένο Βασίλειο «πήρε την καλύτερη συμφωνία με τους χαμηλότερους δασμούς στον κόσμο σε καίριους τομείς».

Για το νέο τεχνολογικό σύμφωνο δήλωσε:

«Σε λίγο ο πρόεδρος κι εγώ θα υπογράψουμε τη νέα μας, πρωτοποριακή συμφωνία τεχνολογίας – το Tech Prosperity Deal. Είναι ο οδικός χάρτης για να κερδίσουμε μαζί αυτή τη νέα εποχή».

Ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ φέρνουν «ζωτικής σημασίας επενδύσεις» στη Βρετανία, οι οποίες θα ωφελήσουν χιλιάδες εργαζομένους. «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία της Βρετανίας, με διαφορά», τόνισε.