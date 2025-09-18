Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, παραδέχτηκε ότι η χώρα του «ζει πέρα από τις δυνατότητές της εδώ και χρόνια», με ειδικούς να προειδοποιούν πλέον πως η Γερμανία κινδυνεύει με οικονομική καταστροφή αν δεν προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις.

Ο Μερτς προκάλεσε σάλο δηλώνοντας ότι η χώρα δεν μπορεί πλέον να αντέξει το βάρος του συνταξιοδοτικού συστήματος, το οποίο έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 31% του ΑΕΠ – ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Παράλληλα, προειδοποίησε για την ανάγκη για μια «βαθιά τομή» και την ανάγκη «επίπονων» μέτρων λιτότητας, ώστε οι νέοι Γερμανοί να έχουν μέλλον. Ο οικονομικός σύμβουλος Μαρσέλ Φρατσέσερ, επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει το ετήσιο κόστος των συντάξεων, που αγγίζει τα 400 δισ. ευρώ και προβλέπεται να αυξηθεί την επόμενη δεκαετία.

Σε πρόσφατη έκθεση του υπουργείου Οικονομίας, το συνταξιοδοτικό χαρακτηρίζεται «δυσλειτουργικό» και «σοβαρή απειλή» για την οικονομία, ενώ εκτιμάται ότι στα μέσα της επόμενης δεκαετίας θα αντιστοιχεί ένας συνταξιούχος για κάθε δύο εργαζόμενους. Η υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, έκανε λόγο για «βαθιά και επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης».

Ωστόσο, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από το SPD, Μπέρμπελ Μπας, χαρακτήρισε τις δηλώσεις Μερτς «ανοησίες», ενώ ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, αποκάλεσε το κοινωνικό κράτος «θησαυρό» που «έφτιαξε τη χώρα όπως τη γνωρίζουμε», αν και παραδέχτηκε ότι «το σύστημα τρίζει».

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά την αποκάλυψη ότι η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2024, με το Ομοσπονδιακό Στατιστικό Γραφείο να ανακοινώνει μείωση 0,2%, συνεχίζοντας την πτώση που ξεκίνησε το 2023. Η οικονομία της χώρας πλήττεται τόσο από εξωτερικά σοκ όσο και από εσωτερικά προβλήματα, όπως η υπερβολική γραφειοκρατία και η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.