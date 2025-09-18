«Είναι απίθανο να αλλάξουν στο άμεσο μέλλον οι αρχές της Καθολικής Εκκλησίας σε ό,τι αφορά τον γάμο και τη σεξουαλικότητα», τόνισε ο πάπας Λέων ΙΔ’. Η δήλωσή του περιέχεται σε βιβλίο, το οποίο περιέχει συνέντευξη του ποντίφικα και κυκλοφορεί από σήμερα στο Περού. Ο Λέων αποσαφήνισε, πάντως, ότι «η Καθολική Εκκλησία παραμένει ανοιχτή σε όλους, όπως είχε πει και ο πάπας Φραγκίσκος».

«Αναφέρθηκα ήδη στον γάμο, όπως έκανε και ο Φραγκίσκος όταν ήταν πάπας. Αναφέρθηκα στον γάμο ως μια οικογένεια η οποία απαρτίζεται από έναν άνδρα και μια γυναίκα, με επίσημη δέσμευση και με την ευλογία του μυστηρίου του γάμου», πρόσθεσε ο Λέων. Εξήγησε, επίσης, ότι δεν θεωρεί πιθανό να επιτραπεί στις γυναίκες να υπηρετήσουν την Εκκλησία της Ρώμης ως διάκοι.

Ο πάπας Πρέβοστ, ερωτηθείς σχετικά με την δραματική κατάσταση στη Γάζα, απάντησε ότι «η λέξη γενοκτονία χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα», αλλά πρόσθεσε πως «επισήμως η Αγία Έδρα θεωρεί ότι δεν μπορεί να γίνει καμία σχετική δήλωση, αυτή τη στιγμή». Σύμφωνα με τον Άγιο Πατέρα των Καθολικών «το μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο, ιδίως για τα παιδιά, τα οποία υποφέρουν λόγω της φτώχειας και της πείνας».

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, οι δηλώσεις του ποντίφικα που αφορούν την οικογένεια και τη σεξουαλικότητα, αποτελούν ευθεία αναφορά στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και στη σχέση της με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Σεπτεμβρίου οργανώσεις καθολικών ΛΟΑΤΚΙ+ πιστών, οργάνωσαν προσκύνημα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου επ’ ευκαιρία του Αγίου Έτους που γιορτάζεται φέτος από τις καθολικές ενορίες σε όλο τον κόσμο.

Χθες, Τετάρτη, τέλος, ο συντηρητικός Γερμανός καρδινάλιος Γκέρχαρντ Μίλερ δήλωσε ότι «Ο Θεός, βάσει του βιβλίου της Γένεσης, ευλόγησε τον γάμο μεταξύ ανδρός και γυναικός» και πως «δεν μπορεί να ευλογηθεί η αμαρτία».

