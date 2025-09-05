Ο Βρετανό-Ιταλός έφηβος, Carlo Acutis, γνωστός ως «Ο influencer του Θεού» για την προσπάθειά του να διαδώσει την Καθολική πίστη διαδικτυακά, θα γίνει ο πρώτος μιλένιαλ άγιος την Κυριακή, σε αγιοκατάταξη που θα παρακολουθήσουν χιλιάδες προσκυνητές. Ο νεαρός, που ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος στους υπολογιστές και πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών, θα αναγνωριστεί ως άγιος από τον πάπα Λέοντα ΙΔ’ σε μια σεμνή τελετή στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Το σώμα του, ντυμένο με τζιν και ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια Nike, βρίσκεται σε γυάλινο τάφο στην Ασίζη, που επισκέπτονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο. Η αγιοκατάταξή του, αρχικά προγραμματισμένη για τον Απρίλιο η οποία αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του πάπα Φραγκίσκου, θα παρακολουθηθεί από πιστούς σε γιγαντοοθόνες στην Ασίζη, μια μεσαιωνική πόλη και τόπο προσκυνήματος στην κεντρική περιοχή της Ουμβρίας.

Ο Acutis, γεννημένος στο Λονδίνο το 1991 από Ιταλίδα μητέρα και πατέρα μισό Άγγλο, μισό Ιταλό, είχε έντονη πίστη, αν και οι γονείς του δεν ήταν ιδιαίτερα θρησκευόμενοι. Μεγάλωσε στο Μιλάνο, όπου παρακολουθούσε καθημερινά τη λειτουργία και είχε φήμη για την καλοσύνη του προς παιδιά που υφίσταντο εκφοβισμό και προς άστεγους, τους οποίους βοηθούσε με τρόφιμα και υπνόσακους. Στο Μιλάνο, φρόντιζε την ιστοσελίδα της ενορίας του και αργότερα εκείνη μιας ακαδημίας του Βατικανού. Λάτρης των βιντεοπαιχνιδιών, ο Acutis έμαθε μόνος του βασικό προγραμματισμό και τον χρησιμοποίησε για να καταγράψει θαύματα και άλλα στοιχεία της Καθολικής πίστης διαδικτυακά.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η μητέρα του, Αντόνια Σαλτζάνο, δήλωσε ότι ο γιος της είχε «ειδική σχέση» με τον Θεό από μικρή ηλικία, παρόλο που η οικογένειά τους δεν ήταν θρησκευόμενη. Σε ηλικία επτά ετών, ο Acutis είχε γράψει: «Το σχέδιο ζωής μου είναι να είμαι πάντα κοντά στον Ιησού». Ήταν μια δέσμευση που διατήρησε σε όλη του τη ζωή πριν αυτή διακοπεί από καρκίνο του αίματος το 2006. Η διάγνωση λευχαιμίας για τον Κάρλο τον Οκτώβριο του 2006 ήταν ένα σοκαριστικό πλήγμα. Η ασθένεια μπορεί να εμφανιστεί με διάφορες μορφές, αλλά επηρεάζει τα αιμοσφαίρια στον μυελό των οστών. Σύμφωνα με την Blood Cancer UK, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κούραση, μώλωπες και αιμορραγία, επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις και πυρετούς. Η ασθένεια επηρεάζει κυρίως νέους και, παρότι δεν είναι πλήρως ιάσιμη, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί. Παρά τη διάγνωσή του, ο Κάρλο καθησύχαζε τους γονείς του λέγοντας: «Είμαι ευτυχισμένος που πεθαίνω γιατί έζησα τη ζωή μου χωρίς να σπαταλήσω ούτε λεπτό σε πράγματα που δεν θα ευχαριστούσαν τον Θεό». Ο Κάρλο Acutis πέθανε στις 12 Οκτωβρίου 2006.

Το Βατικανό έχει αναγνωρίσει ότι ο Acutis πραγματοποίησε δύο θαύματα μετά τον θάνατό του, ένα αναγκαίο βήμα στην πορεία προς την αγιοσύνη. Το πρώτο ήταν η θεραπεία ενός παιδιού από τη Βραζιλία που υπέφερε από σπάνια πάθηση στο πάγκρεας, ενώ το δεύτερο η ανάρρωση ενός μαθητή από την Κόστα Ρίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, οι συγγενείς είχαν προσευχηθεί για βοήθεια στον έφηβο, που είχε αγιοποιηθεί το 2020 από τον πάπα Φραγκίσκο. Πάνω από 800 άτομα θα ταξιδέψουν στη Ρώμη με ειδική αμαξοστοιχία από την Ασίζη για την αγιοκατάταξη του λεγόμενου «διαδικτυακού αποστόλου», η οποία θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. (08:00 GMT). Η τελευταία επιθυμία του Λονδρέζου εφήβου ήταν να ταφεί στην Ασίζη, την πόλη του ειδώλου του, του Αγίου Φραγκίσκου, που αφιέρωσε τη ζωή του στη φροντίδα των φτωχών.

Η αγιοκατάταξη αποτελεί αποτέλεσμα μιας μακράς και λεπτομερούς διαδικασίας, που περιλαμβάνει έρευνα από το Βατικανό και ειδικούς που αξιολογούν αν έχουν πραγματοποιηθεί τα απαιτούμενα θαύματα. Η τελική έγκριση ανήκει στον πάπα. Παράλληλα, ο Ιταλός Πιερ Τζόρτζιο Φρασάτι, λάτρης της ορειβασίας που πέθανε το 1925 και ήταν γνωστός για την κοινωνική και πνευματική του αφοσίωση, θα αγιοποιηθεί επίσης την Κυριακή. Το φέρετρό του φέρει την επιγραφή «Verso l’alto» («Προς τα ύψη»), φράση που είχε γράψει σε φωτογραφία του κοιτάζοντας την κορυφή κατά την ορειβασία. Φοιτητής μηχανικής, που αφιέρωσε τη ζωή του στη βοήθεια των φτωχών και των ασθενών της πόλης του, αναγνωρίστηκε από την Εκκλησία ως πρότυπο φιλανθρωπίας μετά τον θάνατό του από πολιομυελίτιδα σε ηλικία 24 ετών. Αγιοποιήθηκε από τον Ιωάννη Παύλο Β’ το 1990. Το Βατικανό αναγνώρισε το απαραίτητο δεύτερο θαύμα για την πορεία του προς την αγιοσύνη το 2024, με την ανεξήγητη ανάρρωση ενός νεαρού Αμερικανού που ήταν σε κώμα.

Η αγιοκατάταξη της Κυριακής θα είναι η πρώτη για τον πάπα Λέοντα ΙΔ’ από την εκλογή του τον Μάιο και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Ιουβηλαίου, ενός Καθολικού «Αγίου Έτους» που έχει ήδη φέρει πάνω από 24 εκατομμύρια ανθρώπους στη Ρώμη, σύμφωνα με το Βατικανό.