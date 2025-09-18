Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, δήλωσε σήμερα ότι ο Μίκολα Στατκέβιτς, ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης που αφέθηκε ελεύθερος την περασμένη εβδομάδα ύστερα από διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, έχει αρνηθεί να εγκαταλείψει τη χώρα και άφησε να εννοηθεί ότι βρίσκεται και πάλι στη φυλακή.

Σύμφωνα με τον Λουκασένκο, ο Στατκέβιτς, 69 ετών, που έχει περάσει πολλά χρόνια υπό κράτηση, είναι ένας «άνθρωπος ήδη στα τελευταία του» και πρόκειται «σύντομα να πεθάνει». «Θεός φυλάξοι να μην πεθάνει στη φυλακή. Σε τι θα εξυπηρετούσε αυτό;», πρόσθεσε.

Ο Στατκέβιτς, επί μακρόν επικριτής του Λουκασένκο, ήταν μεταξύ των 52 πολιτικών κρατουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι στις 11 Σεπτεμβρίου από τη Λευκορωσία, στο πλαίσιο μιας προφανούς αναθέρμανσης σχέσεων μεταξύ της χώρας, που είναι σύμμαχος της Μόσχας, και των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Λουκασένκο, ο αντιπολιτευόμενος είχε μεταφερθεί σε ουδέτερη ζώνη στα σύνορα μεταξύ της Λευκορωσίας και της Λιθουανίας, που αρνήθηκε να διασχίσει, ακόμα και αν αυτό σήμαινε ότι κινδύνευε να επιστρέψει στη φυλακή.

«Τα παιδιά τον ρώτησαν: ‘Θέλεις να μείνεις στη Λευκορωσία, θα πας στη φυλακή. (Εκείνος απάντησε:) ‘Θα πάω στη φυλακή’…Τον οδήγησαν στη Λευκορωσία», εξήγησε ο Λουκασένκο σε συνάντηση, αποσπάσματα της οποίας μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Λουκασένκο, ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν ο Στατκέβιτς έχει επιστρέψει στη φυλακή.

Την περασμένη εβδομάδα, η σύζυγος του αντιφρονούντος, η Μαρίνα Αντάμοβιτς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν είχε νέα του συζύγου της μετά την επιστροφή του σε λευκορωσικό έδαφος. Δήλωσε ότι δεν την εξέπληξε η απόφασή του να αρνηθεί αυτό που θα ήταν αναγκαστική εξορία.

Από το 1999, ο Στατκέβιτς έχει περάσει συνολικά πάνω από 12 χρόνια στη φυλακή στη Λευκορωσία. Η τελευταία σύλληψή του έγινε τον Μάιο του 2020. Έχοντας καταδικασθεί στη συνέχεια σε κάθειρξη 14 ετών, κρατείτο σε απομόνωση για πάνω από 2,5 χρόνια.

Δεκάδες χιλιάδες Λευκορώσοι διαδήλωσαν το 2020 και το 2021 κατά της επανεκλογής –που θεωρήθηκε αποτέλεσμα νοθείας– του Αλεξάντρ Λουκασένκο. Οι διαδηλώσεις κατεστάλησαν στη συνέχεια από την αστυνομία ενώ εκατοντάδες άνθρωποι καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές κάθειρξης.

Πηγή: ΑΠΕ