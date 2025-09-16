Η Γαλλία προετοιμάζεται για μια από τις πιο εκτεταμένες απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών, με πολίτες, εργαζόμενους και εκπαιδευτικούς να διαδηλώνουν ενάντια στις αυστηρές δημοσιονομικές περικοπές που ανακοινώθηκαν το καλοκαίρι. Η ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να είναι μια ημέρα ευρείας κοινωνικής αναστάτωσης, με σημαντικά προβλήματα να προβλέπονται σε τρένα, μετρό, σχολεία, ακόμα και στην καθημερινή λειτουργία του κράτους.

Ένα κύμα δυσαρέσκειας από το Παρίσι έως τη Μασσαλία

Η κινητοποίηση οργανώνεται με τη στήριξη όλων των μεγάλων συνδικαλιστικών ενώσεων και η κλίμακά της θυμίζει τις κινητοποιήσεις του 2023, όταν η κοινωνία είχε εξεγερθεί απέναντι στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Μέχρι στιγμής, έχουν προγραμματιστεί πάνω από 250 διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι, η Λυών, η Μασσαλία, η Τουλούζη και η Νίκαια, ενώ νέες συγκεντρώσεις αναμένεται να προστεθούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Οι τοπικές οργανώσεις έχουν δημοσιοποιήσει χάρτες διαδηλώσεων με τις ακριβείς ώρες και τοποθεσίες, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των πολιτών σε κάθε διαμέρισμα της χώρας. Τα συνδικάτα μιλούν για μια «ημέρα κλιμάκωσης» απέναντι σε πολιτικές που χαρακτηρίζουν κοινωνικά άδικες και επικίνδυνες για τη δημόσια συνοχή.

Οδοφράγματα και μπλόκα: Σε πλήρη ανάπτυξη οι δυνάμεις ασφαλείας

Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, έχει ήδη προχωρήσει σε εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας. Περίπου 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν πανεθνικά, συνοδευόμενοι από τεθωρακισμένα οχήματα Centaure και εκτοξευτήρες νερού, έτοιμοι να επέμβουν σε περίπτωση επεισοδίων.

Στο Παρίσι, ιδιαίτερα ενισχυμένα μέτρα έχουν ληφθεί γύρω από κυβερνητικά κτίρια – το Προεδρικό Μέγαρο, το Πρωθυπουργικό Γραφείο, τη Γερουσία και την Εθνοσυνέλευση – καθώς αναμένονται χιλιάδες διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς το κέντρο της πρωτεύουσας.

Σημαντικές διακοπές στα μέσα μεταφοράς – Εν αναμονή χάους στις συγκοινωνίες

Ο παραιτηθείς υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, σε δήλωσή του προανήγγειλε σοβαρές διαταραχές στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι επιβάτες των τοπικών δρομολογίων (TER) θα πρέπει να αναμένουν μόνο 3 στα 5 τρένα σε λειτουργία, ενώ για τα TGV – τα γρήγορα τρένα μεγάλων αποστάσεων – θα κυκλοφορούν 9 στα 10.

Οι γραμμές Intercités θα επηρεαστούν περισσότερο, με μειωμένο πρόγραμμα – μόλις ένα δρομολόγιο ανά δύο, προκαλώντας δυσκολίες στους ταξιδιώτες που εξαρτώνται από αυτές για μετακινήσεις μεταξύ επαρχιακών πόλεων.

Στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, το μετρό θα λειτουργεί μόνο κατά τις ώρες αιχμής, καθώς η εταιρεία RATP ανακοίνωσε πως, πλην των αυτόματων γραμμών, δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει πλήρη λειτουργία. Οι τέσσερις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στις συγκοινωνίες (CGT, FO, UNSA Mobilité, CFE-CGC) έχουν καλέσει σε συμμετοχή στην απεργία, κάνοντας λόγο για “μαύρη μέρα” στα μέσα μεταφοράς.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν διάλυση του οργανισμού RATP, εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων που προωθεί ο φορέας Île-de-France Mobilités (IDFM), γεγονός που πυροδοτεί φόβους για ιδιωτικοποιήσεις και απώλειες θέσεων εργασίας.

Αν και υπήρχε κίνδυνος να επηρεαστούν και οι αεροπορικές μετακινήσεις, το Συνδικάτο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (SNCTA) ανακοίνωσε αναβολή της απεργίας που είχε εξαγγελθεί για την Πέμπτη. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της απουσίας διαλόγου με την κυβέρνηση, ωστόσο το συνδικάτο κατέθεσε νέο προειδοποιητικό απεργιακό δελτίο για τις 7–9 Οκτωβρίου.

Σχολεία: Πλήγμα στη δημόσια εκπαίδευση από την υποστελέχωση και τις περικοπές

Στον χώρο της εκπαίδευσης, τα προβλήματα που σωρεύονται τα τελευταία χρόνια φαίνεται να κορυφώνονται. Σύμφωνα με την FSU-SNUipp – το μεγαλύτερο συνδικάτο των δασκάλων – το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναμένεται να απεργήσει την Πέμπτη.

Η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση έχει αφήσει πίσω της χιλιάδες κενά σε δασκάλους σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Σε εσωτερική έρευνα του συνδικάτου, που διενεργήθηκε σε πάνω από 6.000 σχολεία, διαπιστώθηκε ότι περίπου 3.000 τάξεις ξεκίνησαν τη σχολική χρονιά χωρίς μόνιμο δάσκαλο.

Επιπλέον:

Περισσότερα από 8 στα 10 σχολεία δήλωσαν ότι διαθέτουν τουλάχιστον μία τάξη με πάνω από 22 μαθητές ,

δήλωσαν ότι διαθέτουν τουλάχιστον μία τάξη με πάνω από , ενώ το 57% των σχολείων δεν διαθέτει συνοδό (AESH) για παιδιά με αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες.

Σε ανακοίνωσή της, η FSU-SNUipp κάνει λόγο για «εγκατάλειψη της δημόσιας εκπαίδευσης» και ζητά άμεση ενίσχυση των πόρων, ώστε να υπάρξει ένας προϋπολογισμός που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Το πολιτικό πλαίσιο γύρω από την απεργία παραμένει θολό. Οι κινητοποιήσεις στοχεύουν σε μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρώην πρωθυπουργό, Φρανσουά Μπαϊρού, τον Ιούλιο, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν επισήμως αποσυρθεί από τη νέα κυβέρνηση.

Τα συνδικάτα κατηγορούν τον νέο πρωθυπουργό για σιωπή και απραξία, υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη διαλόγου εντείνει την κοινωνική ένταση. Οι ίδιοι επιμένουν ότι η απεργία της Πέμπτης δεν είναι μεμονωμένη πράξη, αλλά αφετηρία ευρύτερων κινητοποιήσεων, αν δεν αλλάξει πορεία το κυβερνητικό πλάνο.