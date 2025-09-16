Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μυστηριώδες, λαμπερό αντικείμενο μέσα σε έναν κρατήρα στο έδαφος; Και αν από μέσα του ξεπηδούσαν πλοκάμια που κινούνταν και αντιδρούσαν στο φως; Ένα τέτοιο περίεργο -και άκρως ανησυχητικό- σενάριο ισχυρίζεται ότι ζει ένας άνδρας στον Παναμά, ο οποίος έχει προκαλέσει παγκόσμιο σάλο μέσα από τα βίντεο που ανεβάζει στο TikTok.

Η ιστορία του έχει χωρίσει το διαδικτυακό κοινό στα δύο: από τη μία βρίσκονται εκείνοι που είναι πεπεισμένοι πως πρόκειται για ένα εξωγήινο ον και, από την άλλη, εκείνοι που βλέπουν μια καλοστημένη φάρσα με… πατάτες, μπογιά και σπίρτα.

Είναι αυτή η ανακάλυψη η αρχή μιας επαφής με εξωγήινη ζωή ή απλώς μια viral μυθοπλασία του διαδικτύου;

Ο ίδιος ο άνδρας, που συστήνεται διαδικτυακά ως Κιν, ανέφερε ότι εντόπισε ένα μικρό, ασημί διαστημικό βράχο μέσα σε έναν φλεγόμενο κρατήρα στον Παναμά, στις 29 Αυγούστου του 2025, σύμφωνα με την Daily Mail.

Έκτοτε, έχει ανεβάσει σειρά από βίντεο στο TikTok, στα οποία ο υποτιθέμενος μετεωρίτης καίει τα ίδια του τα φύλλα, μόλις ο Κιν τα ακουμπά, ενώ μέσα του φαίνεται να αναδύεται ένα ατίθασο οργανικό ον με πλοκάμια.

Μία εβδομάδα μετά την πρώτη του ανάρτηση, ισχυρίστηκε ότι ο μετεωρίτης «λάμπει τη νύχτα», δημοσιεύοντας βίντεο που το δείχνει να φωσφορίζει μυστηριωδώς στο σκοτάδι.

Σε επόμενα βίντεο, φαίνεται μια λιπαρή, πλοκαμοειδής μάζα να εξαπλώνεται ραγδαία από τις ρωγμές του βράχου, κατακλύζοντάς τον τελικά πλήρως.

Τα βίντεο έγιναν γρήγορα viral, με κάποιους να υποστηρίζουν πως «ένας εξωγήινος μεγαλώνει», ενώ άλλοι τα απορρίπτουν ως φάρσα.

«Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πιστέψουν, αλλά στην πραγματικότητα μοιάζει με ζωγραφισμένη πατάτα», έγραψε ένας χρήστης στα social media.

«Αυτή η μεταλλική λάμψη φαίνεται ψεύτικη και, επίσης, η κάμερα σταματά να καταγράφει πριν αγγίξει το κομμάτι του βράχου-ύποπτο. Παρεμπιπτόντως, οι σιδερένιοι μετεωρίτες δεν κάνουν φωτοσύνθεση. Είναι πατάτα».

Ο Κιν υποστήριξε ότι το αντικείμενο, πλέον καλυμμένο με πλοκάμια, πρέπει να φυλάσσεται σε μεγάλο χρηματοκιβώτιο, όμως πολλοί αμφισβητούν την ιστορία του, λέγοντας πως το «ον» είναι απλώς ένα κοινό φυτό και το σκηνικό του μετεωρίτη είναι στημένο.

Παρά τα εκατομμύρια προβολών, δεν έχει υπάρξει κρατική επιβεβαίωση ότι το αντικείμενο είναι μετεωρίτης, ούτε έχει υπάρξει επιστημονική ανάλυση για τη σύσταση του οργανισμού που υποτίθεται ότι μεγαλώνει πάνω του.

Σύμφωνα με ειδικούς που παρακολουθούν πτώσεις μετεωριτών, δεν έχει αναφερθεί κανένα σχετικό συμβάν στην περιοχή Pedregal του Παναμά τον προηγούμενο μήνα.

Ο Κιν υποστηρίζει πως έχει στείλει δείγματα των πλοκαμιών σε φίλους του για ανάλυση, αλλά κανένα αποτέλεσμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη.

Κάποιοι χρήστες παρατήρησαν ότι μια φωτογραφία του «κρατήρα» από όπου ο Κιν υποτίθεται ότι πήρε τον μετεωρίτη περιείχε σπίρτα, κάτι που υποδεικνύει ότι η τρύπα μπορεί να δημιουργήθηκε με τεχνητή φωτιά.

Άλλοι σχολίασαν πως ο Κιν κατάφερε να πιάσει τον μετεωρίτη με γυμνά χέρια, παρόλο που υποτίθεται πως έλιωνε φύλλα – κάτι που δεν στέκει επιστημονικά. Επιπλέον, άγγιξε τα μυστηριώδη πλοκάμια χωρίς προστασία, πιθανόν μολύνοντας τα δείγματα που λέει πως έστειλε για ανάλυση.

Ο ίδιος αναφέρει ότι κάποιοι του είπαν πως αυτό που βρήκε δεν είναι μετεωρίτης, αλλά ένα είδος φυτικού «αυγού» που βγάζει έναν οργανισμό ονόματι «Clathrus archeri» ή «Μανιτάρι του Διαβόλου».

Ωστόσο, το «πλάσμα» του Κιν φαίνεται διαφορετικό από αυτό το είδος μύκητα. Έχει πολλά μαύρα πλοκάμια που γυαλίζουν, σε αντίθεση με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα και την κολλώδη υφή του «Devil’s Fingers».

Η υπόθεση έγινε ακόμα πιο τρομακτική τις τελευταίες μέρες, καθώς ο Κιν ισχυρίστηκε πως ο οργανισμός αποσπάστηκε από τον βράχο και κρύφτηκε μέσα στο χρηματοκιβώτιο.

«Σήμερα φοβήθηκα, ένιωσα τρόμο. Νόμιζα ότι είχε δραπετεύσει», είπε σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

Σύμφωνα με τις επόμενες αναρτήσεις του, το πλάσμα συνεχίζει να μεγαλώνει όταν εκτίθεται στο φως και φαινόταν να πάλλεται και να κινείται μέσα στην κουζίνα του, την οποία κρατά στο σκοτάδι.

«Όταν πέφτει η νύχτα, νιώθω ήρεμος. Ξέρω ότι δεν θα μεγαλώσει. Κάθε φορά που τους το δείχνω, όταν το φωτίζω, μεγαλώνει και με βάζει σε κίνδυνο», έγραψε ο Κιν σε νέο βίντεο που ανέβασε την Κυριακή.

Ο Κιν ισχυρίζεται πως κάποιοι του ζήτησαν να παραδώσει το αντικείμενο, ανησυχώντας για την ασφάλειά του.

Ταυτόχρονα, πολλοί χρήστες στα κοινωνικά μέσα προειδοποίησαν τον Κιν ότι ενδέχεται να του το κατασχέσουν κυβερνητικές Αρχές και να διαγράψουν τα βίντεο από το διαδίκτυο.

Σε μία ανάρτηση που μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, ο Κιν παρακάλεσε τους ακολούθους του: «Σώστε τα βίντεο. Είναι τα αποδεικτικά μας. Μάλλον θα διαγραφούν όλα».

Παρόλο που τα βίντεό του έχουν καθηλώσει το κοινό, πολλοί συνεχίζουν να επιμένουν ότι πρόκειται για σκηνοθετημένη απάτη.

Ωστόσο, όπως σχολίασε και ο ερευνητής, Τζον Γκρινγουόλντ Τζούνιορ, εάν ένα πλάσμα όντως αναδυόταν από βράχο διαστήματος, θα μπορούσε να αποτελεί απόδειξη για την «πανσπερμία», δηλαδή τη θεωρία ότι η ζωή στη Γη προήλθε από το διάστημα μέσω μετεωριτών.