Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων της Εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί, στο πλαίσιο της εκστρατείας του κατά της εγκληματικότητας, επικεντρωμένη σε μεγαλουπόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς.

Στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν «η εθνοφρουρά», «το FBI», η ομοσπονδιακή αστυνομία, καθώς και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της τάξης, διευκρίνισε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους στον Τύπο κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο.