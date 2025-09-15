Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στην Πολωνία, όταν drone εντοπίστηκε να επιχειρεί πάνω από κυβερνητικά κτίρια και από το Προεδρικό Μέγαρο.

Την είδηση ανακοίνωσε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο X ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

«Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους εξουδετέρωσε ένα drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια στην οδό Parkowa και το Προεδρικό Μέγαρο Belweder. Συνελήφθησαν δύο πολίτες της Λευκορωσίας. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού», ανέφερε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.