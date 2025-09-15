Μια σοκαριστική υπόθεση βίας συνταράσσει τη Βόρεια Ντακότα, όπου μια 23χρονη γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, αφού φέρεται να επιτέθηκε στον σύντροφό της με τσεκούρι, ενώ εκείνος κοιμόταν, σύμφωνα με δημοσίευμα της nypost.

Η 23χρονη Λένα Ντεολιβέιρα κατηγορείται ότι επιτέθηκε απρόκλητα στον εραστή της, Τζόναθαν Γκρανάδος, στις 5 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 5 τα ξημερώματα και τον χτύπησε στο κεφάλι την ώρα που κοιμόταν. Το ζευγάρι διέμενε προσωρινά σε γκαράζ στην πόλη Φάργκο, σύμφωνα με το τοπικό μέσο InForum που επικαλείται δικαστικά έγγραφα.

Ο Γκρανάδος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στα χέρια, μετά την επέμβαση της Αστυνομίας.

«Ήχος σαν να σκίζεται ξύλο»

‼️UPDATE‼️The Moorhead Police Department took Lena Deoliveira into custody without incident on Sunday, September 7. She… Posted by Fargo Police Department on Friday, September 5, 2025

Ένας μάρτυρας που κοιμόταν επίσης στο γκαράζ κατέθεσε ότι ξύπνησε από ουρλιαχτά και αντίκρισε τη φρικτή σκηνή. Όπως είπε στους αστυνομικούς, άκουσε έναν ήχο «σαν να σκίζεται ξύλο», την ώρα που η Ντεολιβέιρα χτυπούσε τον Γκρανάδος. Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Πιστεύω ότι υπήρχαν δύο χτυπήματα, γιατί όταν τον πλησίασα φαινόταν σαν ένα ή δύο από τα δάχτυλά του να έλειπαν ή να κρέμονταν». Είδε επίσης αίμα και ένα εμφανές σημάδι στο κρανίο του.

Αν και αρχικά πίστεψε ότι η γυναίκα «δεν ήταν στα καλά της», κατάλαβε τι είχε συμβεί όταν άκουσε τον ήχο από το υποπόδιο του καναπέ και είδε το αίμα. Η Ντεολιβέιρα τράπηκε σε φυγή από το σημείο, αφήνοντας πίσω της ίχνη αίματος που οι αστυνομικοί εντόπισαν κατά την έρευνα.

Ο Γκρανάδος, σε κατάθεσή του, είπε ότι η επίθεση έγινε χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές τομές στα δάχτυλά του, καθώς και μια «μεγάλη πληγή» στο κεφάλι του, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Η Ντεολιβέιρα, που σύμφωνα με τον μάρτυρα ήταν άστεγη και σύχναζε σε διάφορα σπίτια της γειτονιάς, συνελήφθη δύο ημέρες αργότερα, στις 7 Σεπτεμβρίου, στην πόλη Μούρχεντ. Η Αστυνομία ανακοίνωσε στο Facebook ότι η σύλληψη έγινε «χωρίς επεισόδιο».

Ωστόσο, η εικόνα της μετά τη σύλληψη σόκαρε ακόμα περισσότερο: στη φωτογραφία από το κρατητήριο, εμφανίζεται με γουρλωμένα μάτια και ένα πλατύ χαμόγελο, σαν να μην είχε συνείδηση της φρίκης που προκάλεσε.

Οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Η 23χρονη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βαριά επίθεση. Παραμένει υπό κράτηση με χρηματική εγγύηση ύψους 500.000 δολαρίων, όπως μετέδωσε το InForum. Η πρώτη της εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου στην Κομητεία Κας.

Ο Γκρανάδος εξακολουθεί να αναρρώνει από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη στο κεφάλι και στα χέρια, ενώ οι Αρχές διερευνούν περαιτέρω τις συνθήκες της επίθεσης.