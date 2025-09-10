«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ την χθεσινή επίθεση του Ισραήλ εναντίον στόχων της Χαμάς στο Κατάρ, απέφυγε ωστόσο να πάρει θέση σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέες κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ.

«Η επίθεση ήταν απαράδεκτη, καθώς παραβίασε την εδαφική κυριαρχία του Κατάρ και έθεσε σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των ομήρων», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ και έκανε λόγο για «κρίσιμο ρόλο του Κατάρ στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ζητώ επομένως να γίνει επειγόντως ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθεί τελικά κατάπαυση του πυρός και ότι οι όμηροι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους», πρόσθεσε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στην προοπτική επιβολής νέων κυρώσεων σε βάρος του Ισραήλ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Βάντεφουλ δήλωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση «έλαβε γνώση» των δηλώσεων της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και επισήμανε ότι η πρόεδρος της Κομισιόν έχει καταστήσει σαφές ότι θα επιδιώξει τον διάλογο με τα κράτη – μέλη σχετικά με τις λεπτομέρειες των προτάσεών της. «Το περιμένουμε», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ εμφανίστηκε σαφώς αρνητικός, δηλώνοντας ότι δεν κατανοεί τις αποφάσεις των Βρυξελλών, τις οποίες βλέπει «με μεγάλη επιφυλακτικότητα». Κατά τον ίδιο, δεν υπάρχει λόγος να παγώσουν τα κεφάλαια που διατίθενται στο Ισραήλ ή να συζητηθεί το ενδεχόμενο αναστολής της Συμφωνίας Σύνδεσης της χώρας με την ΕΕ.

