Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε σε γήπεδο γκολφ, όταν μια άγρια χήνα επιτέθηκε σε έναν άτυχο γκόλφερ. Στο viral βίντεο που κυκλοφορεί, ο άνδρας, κρατώντας τον σάκο με τα μπαστούνια του, πέφτει προς τα πίσω μέσα σε μια μικρή λίμνη.

Το αρχικό βίντεο φαίνεται να τραβήχτηκε στις 5 Απριλίου και αναρτήθηκε στον λογαριασμό TikTok του φοιτητή γκόλφερ, Τάιλερ Λιντς.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Τάιλερ Λιντς, μέλος της ομάδας Division-III του Goucher College στο Towson, Maryland, αναδημοσίευσε πρόσφατα το βίντεο που δείχνει, όπως φαίνεται, τον συμπαίκτη του Σάμουελ Τάισον να πέφτει στο νερό αφού απέτυχε να χτυπήσει τη χήνα με το μπαστούνι του, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λεζάντα «Dear golf». Το κλιπ πλέον έχει πάνω από 7,7 εκατομμύρια προβολές.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, ο Τάισον αντιδρά όταν βλέπει το πουλί και κάνει μερικά βήματα πίσω για να αποφύγει επαφή μαζί του. Εκείνη τη στιγμή, το πουλί σηκώνεται από το έδαφος και επιτίθεται, με τον Τάισον να κάνει πολλαπλές ανεπιτυχείς προσπάθειες να το απομακρύνει.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών, ο γκόλφερ αρχίζει να γλιστράει σε έναν λόφο και τελικά καταλήγει με την πλάτη μέσα στη λίμνη.