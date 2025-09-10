Μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Λονγκ Άιλαντ πυροβόλησε τον γείτονά της στο πρόσωπο με φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης, μέσα σε μια κλειστή κοινότητα συνταξιούχων, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές την Τρίτη.

Η Καθλίν Σούμαν, 76 ετών, πυροβόλησε τον 67χρονο γείτονά της όταν προέκυψε μια λογομαχία έξω από τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Belmont Vistas Senior Apartments στο West Babylon τη Δευτέρα το βράδυ, όπως επιβεβαίωσε η διοίκηση της κοινότητας.

«Είμαστε ενήμεροι για μια διαμάχη που συνέβη χθες το βράδυ μεταξύ δύο κατοίκων», δήλωσε εκπρόσωπος της Conifer LLC., της εταιρείας διαχείρισης που επιβλέπει τα Belmont Vistas, σε ανακοίνωσή του.

Το θύμα, που το NBC New York ταυτοποίησε ως Ρίτσαρντ Κούτρονε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Η Σούμαν επίσης έλαβε ιατρική περίθαλψη για τραυματισμούς που δεν απειλούσαν τη ζωή της, σύμφωνα με τις Αρχές.

Σύμφωνα με τη nypost η ηλικιωμένη που χρησιμοποίησε το πιστόλι για φωτοβολίδες αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο για την πρώτη της δίκη την Τρίτη.

Η Αστυνομία δεν αποκάλυψε τι προκάλεσε τη διαμάχη ή γιατί η Σούμαν πιθανώς είχε το όπλο μαζί της.

Η κοινότητα Belmont Vistas διαφημίζεται ως ένα ήσυχο, κλειστό συγκρότημα διαμερισμάτων για κατοίκους ηλικίας 55 ετών και άνω.