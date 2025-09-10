Ομάδα ακτιβιστών διαμαρτυρήθηκε εναντίον του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Τρίτης, κατά τη διάρκεια δείπνου του σε γνωστό εστιατόριο της Ουάσινγκτον, αποκαλώντας τον «Χίτλερ της εποχής μας».

Οι διαδηλωτές άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα στον Τραμπ, καθώς έμπαινε στο εστιατόριο και συνέχισαν μέχρι να καθίσει στο τραπέζι του.

«Τρομοκρατεί τις κοινότητες στην Ουάσινγκτον, τρομοκρατεί τη Γάζα και κοινότητες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ένας από τους διαδηλωτές.

Μια ομάδα γυναικών που φώναζε συνθήματα απομακρύνθηκε από το εστιατόριο γύρω στις 19:40 το απόγευμα (τοπική ώρα), συνοδεία αστυνομικών, οι οποίοι τις οδήγησαν απέναντι από τον δρόμο, σύμφωνα με τη Huffpost.

🇺🇸🇵🇸 Protesters are shouting "Free DC, Free Palestine. Trump is the Hitler of our time" in a restaurant in Washington, DC. pic.twitter.com/nD95lX0Ad4 — dks pros (@dkspros) September 10, 2025

Ο ίδιος ο Τραμπ παρουσίασε το περιστατικό ως παράδειγμα της επιτυχίας του στην καταστολή της εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα – ωστόσο, σύμφωνα με δεδομένα της πλατφόρμας OpenTable, η αυξημένη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας και Εθνοφρουράς φαίνεται να συνοδεύεται από μείωση της επισκεψιμότητας στα εστιατόρια της περιοχής.

Σημειώνεται ότι, εκτός από τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε νωρίτερα, ο Τραμπ έγινε επίσης δεκτός με χειροκροτήματα από αρκετούς θαμώνες καθώς έμπαινε στο εστιατόριο. Ο πρόεδρος απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους, χαρακτηρίζοντας την Ουάσινγκτον «ασφαλή πόλη» και προτρέποντάς τους να «περάσουν καλά».

Tonight President Trump took several members of his Cabinet out to dinner in Washington DC. He also answered a few questions from the media about the Israel strike in Qatar, talking with President Putin and Jeffrey Epstein.



With Trump tonight were Vice President Vance, Secretary… pic.twitter.com/66p1nqjTeb — Paul Villarreal (AKA Vince Manfeld) (@AureliusStoic1) September 10, 2025

«Έχουμε μια ασφαλή πόλη, αυτό είναι καλό. Περάστε καλά. Δεν θα σας ληστέψουν στον δρόμο για το σπίτι», φέρεται να είπε στους παρευρισκόμενους ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το δείπνο της Τρίτης στο Joe’s Seafood ήταν το πρώτο του Τραμπ σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον από τότε που ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ τον Ιανουάριο, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο Τραμπ συνοδευόταν από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησής του, όπως ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.