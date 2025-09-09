Ο φόβος μιας νέας «Εποχής των Ταραχών» στοιχειώνει το Κρεμλίνο. Όπως αποκαλύπτουν πηγές στο Reuters, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φοβάται πως η μαζική επιστροφή των στρατιωτών από τον πόλεμο στην Ουκρανία θα αποσταθεροποιήσει τη χώρα και θα οδηγήσει σε αύξηση της εγκληματικότητας.

Το σενάριο που τον απασχολεί έντονα είναι η επανάληψη της δεκαετίας του 1990, όταν οι βετεράνοι του Αφγανιστάν, χωρίς προοπτικές, κατέληξαν να οργανώνονται σε συμμορίες.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με αναλυτές, είναι ήδη ορατό. Ένας τεράστιος αριθμός, μεταξύ 120.000 και 180.000, κρατουμένων από ρωσικές φυλακές έχουν σταλεί στο μέτωπο. Κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη επιστρέψει, διαπράττοντας σοβαρά εγκλήματα και σκορπώντας τον τρόμο. Πέρα από το ψυχολογικό τραύμα και το ποινικό παρελθόν, οι φόβοι του Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν και οικονομικό υπόβαθρο. Η τεράστια διαφορά μεταξύ των μισθών του πολέμου και των εισοδημάτων της ειρηνικής ζωής αναμένεται να δημιουργήσει κύμα δυσαρέσκειας.

Η ανησυχία του Πούτιν για την απειλή στο πολιτικό του σύστημα έχει ήδη επιβεβαιωθεί. Η ανταρσία του Γιεβγκένι Πριγκόζιν και της Wagner το 2023 έδειξε την ισχύ που μπορεί να αποκτήσει ένα ένοπλο σώμα. Για να αντιμετωπίσει αυτή τη δυνητική απειλή, ο Ρώσος πρόεδρος έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο με δύο άξονες: προπαγάνδα και ενσωμάτωση.

Το σχέδιο του Κρεμλίνου: Να μετατρέψει τους βετεράνους σε «ελίτ»

Μια τρίτη πηγή του Reuters αποκαλύπτει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αναθέσει τη δημιουργία του προπαγανδιστικού προγράμματος «Ώρα Ηρώων», ανακηρύσσοντας τους βετεράνους ως τη μελλοντική «ελίτ» της χώρας. Οι πρώην στρατιώτες εντάσσονται πλέον σε κρατικές δομές, λαμβάνοντας θέσεις σε περιφερειακά κοινοβούλια και την κυβερνητική διοίκηση.

Ειδικοί εκτιμούν πως η πρόκληση είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Ο Βρετανός πολιτικός επιστήμονας Μαρκ Γκαλεότι υπολόγισε ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο Ρώσοι έχουν συμμετάσχει στον πόλεμο στην Ουκρανία, αριθμός πολλαπλάσιος από τους βετεράνους του Αφγανιστάν.

Ο Γκρέγκορι Φέιφερ, αναλυτής του πολέμου στο Αφγανιστάν, σημειώνει ότι η τρέχουσα σύγκρουση είναι πολύ πιο βίαιη. Ενώ οι απώλειες στο Αφγανιστάν ήταν περίπου 15.000, στην Ουκρανία έχουν ξεπεράσει τις 125.000, με τις δυτικές υπηρεσίες να εκτιμούν τις συνολικές απώλειες στο ένα εκατομμύριο.

Όπως επισημαίνει ο Γκαλεότι, τα προβλήματα ενδέχεται να μην φτάσουν στην «άγρια» δεκαετία του ’90, αλλά ο μεγάλος αριθμός των βετεράνων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας «πραγματικής εποχής αναταραχής» για τη Ρωσία.