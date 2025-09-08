Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 61 τραυματίστηκαν όταν μια εμπορευματική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με διώροφο λεωφορείο βορειοδυτικά της Μεξικανικής πρωτεύουσας τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν επτά γυναίκες και τρία παιδιά, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Πολιτείας του Μεξικού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το λεωφορείο επιχείρησε να διασχίσει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση και παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία, σε βιομηχανική ζώνη που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ατλακομούλκο (115 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού).

🔴 EDOMEX | Lamentable



La imprudencia de chofer deja al momento un saldo de 9 fallecidos y 41 lesionados



📍Sucedió en el crucero de San Felipe del Progreso – El Oro – Atlacomulco, municipio de #Atlacomulco



El chofer de la #LineaH quiso ganarle el paso al tren 🚂#Toluca… pic.twitter.com/d4OQ12bn7C — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) September 8, 2025

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσαν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πως ο οδηγός του λεωφορείου επιχείρησε απερίσκεπτο ελιγμό, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη.

Δείτε το βίντεο: