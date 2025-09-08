Διαβουλεύσεις με αντικείμενο την προοπτική αύξησης της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας θα έχει σήμερα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κυρώσεις Ντέιβιντ Ο’ Σάλιβαν αναμένεται να λάβουν μέρος σε συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Οικονομικών με θέμα τις διάφορες μορφές οικονομικής πίεσης προς τη Ρωσία – συμπεριλαμβανομένων και νέων κυρώσεων.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαι ικανοποιημένος με την κατάσταση στο σύνολό της», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την επιστροφή του στην πρωτεύουσα από τη Νέα Υόρκη όταν δημοσιογράφοι του απηύθυναν ερωτήματα για τη δίχως προηγούμενο επιδρομή που εξαπέλυσε τη νύχτα στην Ουκρανία η Ρωσία.

«Δεν είμαι διόλου ευτυχής για όσα γίνονται εκεί πέρα».

Στο Κίεβο χτυπήθηκε για πρώτη φορά τμήμα του κτιρίου όπου έχει την έδρα της η ουκρανική κυβέρνηση, στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Χθες ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, τόνισε πως η Ουάσιγκτον είναι «έτοιμη να αυξήσει την πίεση» στη Ρωσία, καλώντας τους Ευρωπαίους να κάνουν το ίδιο. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει να βάλει στο στόχαστρο χώρες που αγοράζουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες για να υπονομεύσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Επέβαλε ήδη επιπρόσθετους δασμούς στην Ινδία εξαιτίας αυτού.

Πηγή: ΑΠΕ