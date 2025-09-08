Μια σκυλίτσα στο Περού ανακηρύχθηκε σε πραγματική ηρωίδα, αφού κατάφερε να σβήσει έναν αναμμένο δυναμίτη που άγνωστος πέταξε στην αυλή του αφεντικού της, σώζοντας ολόκληρη την οικογένεια από πιθανή έκρηξη – αν και η ίδια έχασε τη φωνή της έπειτα από αυτό.

Ο Κάρλος Αλμπέρτο Μεσίας Ζαράτε, δημοσιογράφος και ιδιοκτήτης του ζώου, δήλωσε ότι ένιωσε μεγαλύτερη έκπληξη από την αντίδραση της σκυλίτσας του παρά από την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε ως «μέρος της δουλειάς του».

Η σκυλίτσα, που ονομάζεται Μάτσις, είδε έναν αναμμένο εκρηκτικό μηχανισμό να εκσφενδονίζεται μέσα στην αυλή τους αργά το βράδυ. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν άγνωστο, ντυμένο στα μαύρα, τη στιγμή που πέταξε το αντικείμενο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή χωρίς να περιμένει την έκρηξη, όπως αναφέρει η New York Post.

Hero dog extinguishes lit stick of dynamite tossed into journalist’s yard: ‘Saved our lives’ https://t.co/Lripqd7WCl pic.twitter.com/nMbu3NVbNb — New York Post (@nypost) September 8, 2025

Η μικρόσωμη Μάτσις, που είναι διασταύρωση κόκερ σπάνιελ βάρους περίπου 11 κιλών, κατέβηκε τρέχοντας τις σκάλες και πήγε κατευθείαν προς τον δυναμίτη, εστιάζοντας στο αναμμένο φιτίλι. Αρχικά τον κλότσησε ελαφρά με τη μουσούδα της και τον μετακίνησε, πριν τον δαγκώσει – και τότε έγινε το απίστευτο: το φιτίλι έσβησε μέσα στο στόμα της, αποτρέποντας μια σχεδόν βέβαιη τραγωδία.

Οι Αρχές που έφτασαν λίγο αργότερα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για δυναμίτη που χρησιμοποιείται σε ναρκοπέδια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News.

«Τον μάσησε και τον ξαναμάσησε… και μας έσωσε τη ζωή», δήλωσε συγκινημένος ο Ζαράτε στα τοπικά μέσα.

Αμέσως μετά, ο δημοσιογράφος ειδοποίησε τις Αρχές και κατήγγειλε την απόπειρα επίθεσης. Όπως δήλωσε, ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί.

Αν και η οικογένεια βγήκε εντελώς αλώβητη, η Μάτσις δεν στάθηκε τόσο τυχερή. Τις επόμενες ημέρες διαπιστώθηκε ότι οι φωνητικές της χορδές έχουν υποστεί βλάβη και το δυνατό γάβγισμά της έχει μετατραπεί σε έναν αδύναμο ψίθυρο. «Δεν μπορείς πια να την ακούσεις να γαβγίζει», είπε ο Ζαράτε.

Παρά την απώλεια της φωνής της, η Μάτσις συνεχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία της και έχει ήδη εξελιχθεί σε τοπική διασημότητα.

Τα σκυλιά, όπως πάντα, παραμένουν ισχυροί προστάτες και συχνά βάζουν το σώμα τους μπροστά σε κάθε απειλή για τα αφεντικά τους, όσο μεγάλη ή μικρή και αν είναι.