Ο 15χρονος Κάρλο Ακούτις, ο οποίος πέθανε από λευχαιμία, ανακηρύσσεται σήμερα άγιος από τον Πάπα Λέων σε μια μεγαλειώδη τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στην Ιταλία.

Ο Ακούτις, γεννημένος στο Λονδίνο το 1991 από Ιταλίδα μητέρα και πατέρα μισό Άγγλο, μισό Ιταλό, είχε έντονη πίστη, αν και οι γονείς του δεν ήταν ιδιαίτερα θρησκευόμενοι. Μεγάλωσε στο Μιλάνο, όπου παρακολουθούσε καθημερινά τη λειτουργία και είχε φήμη για την καλοσύνη του προς παιδιά που υφίσταντο εκφοβισμό και προς άστεγους, τους οποίους βοηθούσε με τρόφιμα και υπνόσακους. Στο Μιλάνο, φρόντιζε την ιστοσελίδα της ενορίας του και αργότερα εκείνη μιας ακαδημίας του Βατικανού.

Λάτρης των βιντεοπαιχνιδιών, ο Ακούτις έμαθε μόνος του βασικό προγραμματισμό και τον χρησιμοποίησε για να καταγράψει θαύματα και άλλα στοιχεία της Καθολικής πίστης διαδικτυακά, σε μια ιστορία που έχει εμπνεύσει πολλούς νέους καθολικούς. Οι μιλένιαλ είναι τα άτομα που γεννήθηκαν περίπου μεταξύ 1981 και 1995.

Η τελετή είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου. Ο Λέων, που εξελέγη τον Μάιο, θα προεδρεύσει για πρώτη φορά σε μια τέτοια τελετή.

Η μητέρα του Ακούντις, Αντονία Σαλτζάνο, είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος στο Reuters ότι η δύναμη της απήχησης του γιου της στη νεολαία οφειλόταν στο γεγονός ότι ζούσε τη ζωή ενός συνηθισμένου εφήβου των 2000s.

«Ο Κάρλο ήταν ένα συνηθισμένο παιδί. Έπαιζε, είχε φίλους, πήγαινε σχολείο. Αλλά το ξεχωριστό του χαρακτηριστικό ήταν ότι άνοιξε την πόρτα της καρδιάς του στον Ιησού και έβαλε τον Ιησού πρώτο στη ζωή του», είπε χαρακτηριστικά. «Χρησιμοποίησε την ικανότητά του για να μεταδώσει το Ευαγγέλιο. Ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους να έχουν περισσότερη πίστη […]».

Καθώς προχωρούσε η επίσημη διαδικασία αγιοποίησής του, το σώμα του Ακούντις μεταφέρθηκε σε εκκλησία στην πόλη Ασίζη της κεντρικής Ιταλίας, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία.

Ο τελικός τόπος ανάπαυσης του νέου αγίου, όπου ένα κέρινο ομοίωμα που αποτυπώνει την εικόνα του –ντυμένος με ζακέτα, τζιν και αθλητικά παπούτσια– έχει εξελιχθεί σε σημείο λατρείας που προσελκύει καθημερινά χιλιάδες πιστούς.

Τα θαύματα που οδήγησαν στην αγιοποίησή του

Το Βατικανό έχει αναγνωρίσει δύο θαύματα που αποδίδονται στη μεσολάβησή του.

Το πρώτο αφορά την ίαση ενός αγοριού από τη Βραζιλία από σπάνια παγκρεατική νόσο το 2013.

Το δεύτερο θαύμα, που επιβεβαιώθηκε τον Μάιο του 2024, αφορά μια γυναίκα από την Κόστα Ρίκα, η οποία ανάρρωσε ξαφνικά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, αφού η μητέρα της προσευχήθηκε στον Ακούντις.