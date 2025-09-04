Ένας έφηβος ιταλικής καταγωγής, γεννημένος στη Βρετανία, που πέθανε από λευχαιμία το 2006, θα γίνει την Κυριακή ο πρώτος καθολικός άγιος της γενιάς των μιλένιαλ, σε τελετή που θα τελέσει ο Πάπας Λέων στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, παρουσία δεκάδων χιλιάδων πιστών.

Ο Κάρλο Ακούντις, που πέθανε σε ηλικία 15 ετών, είχε χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του στον προγραμματισμό, ώστε να δημιουργεί ιστοσελίδες για να διαδώσει την πίστη του, σε μια ιστορία που έχει εμπνεύσει πολλούς νέους καθολικούς. Οι μιλένιαλ είναι τα άτομα που γεννήθηκαν περίπου μεταξύ 1981 και 1995.

Η τελετή είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου. Ο Λέων, που εξελέγη τον Μάιο, θα προεδρεύσει για πρώτη φορά σε μια τέτοια τελετή.

Η μητέρα του Ακούντις, Αντονία Σαλτζάνο, είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος στο Reuters ότι η δύναμη της απήχησης του γιου της στη νεολαία οφειλόταν στο γεγονός ότι ζούσε τη ζωή ενός συνηθισμένου εφήβου των 2000s.

«Ο Κάρλο ήταν ένα συνηθισμένο παιδί. Έπαιζε, είχε φίλους, πήγαινε σχολείο. Αλλά το ξεχωριστό του χαρακτηριστικό ήταν ότι άνοιξε την πόρτα της καρδιάς του στον Ιησού και έβαλε τον Ιησού πρώτο στη ζωή του», είπε χαρακτηριστικά. «Χρησιμοποίησε την ικανότητά του για να μεταδώσει το Ευαγγέλιο. Ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους να έχουν περισσότερη πίστη […]».

Καθώς προχωρούσε η επίσημη διαδικασία αγιοποίησής του, το σώμα του Ακούντις μεταφέρθηκε σε εκκλησία στην πόλη Ασίζη της κεντρικής Ιταλίας, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία.

Ο τελικός τόπος ανάπαυσης του νέου αγίου, όπου ένα κέρινο ομοίωμα που αποτυπώνει την εικόνα του –ντυμένος με ζακέτα, τζιν και αθλητικά παπούτσια– έχει εξελιχθεί σε σημείο λατρείας που προσελκύει καθημερινά χιλιάδες πιστούς.

Μαζί με τον Ακούντις θα αγιοποιηθεί και ο Πιερ Τζόρτζιο Φρασσάτι, ένας Ιταλός νέος που πέθανε από πολιομυελίτιδα τη δεκαετία του 1920 και είναι γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση.