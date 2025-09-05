Η δούκισσα του Κεντ, Αικατερίνη, σύζυγος του ξαδέλφου της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ και περισσότερο γνωστή για τη μακροχρόνια σχέση της με το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, πέθανε σε ηλικία 92 ετών, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Μπάκιγχαμ.

Εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Εδουάρδο, δούκα του Κεντ, το 1961, μετά από πέντε χρόνια γνωριμίας, όταν εκείνος υπηρετούσε σε στρατώνα στη βόρεια Αγγλία.

«Με βαθιά λύπη, το Μπάκιγχαμ ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτής Μεγαλειότητας της Δούκισσας του Κεντ», ανέφερε το παλάτι. «Η Αυτής Μεγαλειότητα έφυγε ειρηνικά χθες το βράδυ στο Κένσινγκτον Παλάς, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της».