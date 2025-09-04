Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ υπερασπίστηκε τις αποφάσεις του και τον τρόπο που διευθύνει τις υπηρεσίες υγείας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια μιας τρίωρης έντονης ακρόασης στη Γερουσία την Πέμπτη, αντιμετωπίζοντας έντονες επικρίσεις για τις πολιτικές του σχετικά με τα εμβόλια και άλλες μεγάλες αλλαγές που έχει εφαρμόσει.

Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τον υπουργό Υγείας ότι «είπε ψέματα» και περιόρισε την πρόσβαση των Αμερικανών σε εμβόλια, ενώ αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι εξέφρασαν επίσης ανησυχίες. Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε μόλις μία εβδομάδα μετά την απόλυση της επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, Σούζαν Μονάρεζ, εξαιτίας διαφωνιών για την πολιτική του σχετικά με τα εμβόλια.

Από τότε που ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) τον Φεβρουάριο, ο Κένεντι έχει εισαγάγει σειρά αλλαγών που έχουν προκαλέσει ανησυχία στους ειδικούς της δημόσιας υγείας. Τον Ιούνιο, απέλυσε όλα τα μέλη μιας ανεξάρτητης επιτροπής για τα εμβόλια που παρέχει συστάσεις για τους εμβολιασμούς, αντικαθιστώντας τα με πρόσωπα που περιλαμβάνουν επικριτές των εμβολίων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σε άρθρο γνώμης στην Wall Street Journal, η Σούζαν Μονάρεζ εξήγησε ότι απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να εγκρίνει τις συστάσεις της επιτροπής για τα εμβόλια. Κατά την ακρόαση, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν τον πίεσε για την υπόθεση αυτή, ενώ ο Κένεντι απάντησε ότι ζήτησε από τη Μονάρεζ να παραιτηθεί αφού τη ρώτησε αν ήταν «αξιόπιστο» άτομο και εκείνη απάντησε «όχι».

Η αλλαγή της συμβουλευτικής επιτροπής για τα εμβόλια ήταν μόνο μία από τις αρκετές πολιτικές αποφάσεις του Κένεντι που έφεραν συγκρούσεις με τους νομοθέτες. Όταν η γερουσιαστής Μάγκι Χάσαν τον κατηγόρησε ότι περιορίζει την πρόσβαση σε εμβόλια, ο Κένεντι απάντησε: «Απλώς επινοείς πράγματα». Η Χάσαν σημείωσε: «Μερικές φορές, όταν κάνεις μια κατηγορία, είναι σαν ομολογία, κύριε Κένεντι».

Οι γερουσιαστές αμφισβήτησαν επίσης τον Κένεντι για τη στάση του απέναντι στο εμβόλιο κατά της Covid-19, με τον γερουσιαστή Μαρκ Γουόρνερ να τον ρωτά πόσες ζωές έχουν σωθεί από τα εμβόλια. Ο Κένεντι παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε ακριβώς, επικαλούμενος «χάος δεδομένων» υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, αλλά αργότερα ανέφερε ότι τα εμβόλια έσωσαν «αρκετές» ζωές.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι «δεν είναι κατά των εμβολίων» και ότι «τα εμβόλια παίζουν κρίσιμο ρόλο στην υγειονομική περίθαλψη».

Η ακρόαση ακολούθησε την απόλυση 600 υπαλλήλων του CDC, εκτός από τη Μονάρεζ. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ένας ένοπλος είχε ανοίξει πυρ στα κεντρικά γραφεία του CDC στην Ατλάντα, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό, επικαλούμενος ότι το εμβόλιο Covid-19 τον οδήγησε σε αυτοκτονικές τάσεις.

Μετά το περιστατικό, εκατοντάδες αξιωματούχοι του HHS έστειλαν επιστολή στον Κένεντι, κατηγορώντας τον ότι τροφοδοτεί δυσπιστία προς τους υπεύθυνους δημόσιας υγείας, διαδίδοντας παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την Covid-19 και την ιλαρά. Η χώρα αντιμετώπισε φέτος τη χειρότερη έξαρση ιλαράς εδώ και δεκαετίες.

Παρά τη στήριξή του στην πρόληψη μέσω εμβολίων, ο Κένεντι έχει διατυπώσει και ανακριβείς ισχυρισμούς για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τους, προκαλώντας αντιπαράθεση και έντονη κριτική από τους ειδικούς.