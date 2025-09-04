Ένας άνδρας από τη Βόρεια Καρολίνα συνελήφθη κατηγορούμενος ότι είχε συνάψει πολλούς γάμους την ίδια περίοδο, αφού οι αρχές ανακάλυψαν ότι είναι παντρεμένος ταυτόχρονα με τουλάχιστον τρεις διαφορετικές γυναίκες.

Ο 60χρνος Χάρι Ίρβιν Μπέρντικ Τζούνιορ, κάτοικος της κομητείας Ντέιβιντσον, συνελήφθη στις 22 Αυγούστου και κατηγορήθηκε για δύο κακουργηματικές πράξεις διγαμίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Ντέιβιντσον, όπως αναφέρει η nypost.

Οι αρχές εντόπισαν τρεις διαφορετικές άδειες γάμου στο όνομά του, ενώ οι γάμοι, σύμφωνα με τις έρευνες, έγιναν για «οικονομικό και προσωπικό όφελος». Οι τρεις τελετές που έχουν επιβεβαιωθεί πραγματοποιήθηκαν στις κομητείες Γκίλφορντ, Λίνκολν και Ντέιβιντσον, χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Μπέρντικ είχε χωρίσει κάποια από τις γυναίκες. Παραμένει άγνωστο αν οι σύζυγοι γνώριζαν η μία την ύπαρξη της άλλης.

Ο 60χρονος αφέθηκε ελεύθερος αφού υπέγραψε έγγραφη υπόσχεση ότι θα παραστεί στο δικαστήριο στις 22 Σεπτεμβρίου, όπως έχει προγραμματιστεί. Οι αρχές ωστόσο εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες γυναίκες-θύματα που δεν γνωρίζουν την αλήθεια και περιμένουν καταγγελίες.

#Internacionales | Un hombre de Carolina del Norte fue arrestado, acusado de bigamia tras ser descubierto que actualmente está casado con al menos tres mujeres diferentes.



Harry Irvine Burdick Jr., de 60 años y residente del condado de Davidson, fue esposado el 22 de agosto y… pic.twitter.com/eQl5QnAlfU — Resistencia (@Resistencia1821) September 4, 2025

Σε ανακοίνωσή τους, κάλεσαν οποιαδήποτε «μπορεί να έχει παντρευτεί νόμιμα τον κύριο Μπέρντικ χωρίς να έχει λάβει διαζύγιο» ή γνωρίζει πιθανό θύμα να επικοινωνήσει με το Γραφείο του Σερίφη.

Η διγαμία, δηλαδή ο γάμος με περισσότερα από ένα άτομα την ίδια χρονική περίοδο, είναι παράνομη σε όλες τις Πολιτείες των ΗΠΑ. Απαγορεύτηκε για πρώτη φορά στις ομοσπονδιακές περιοχές με τον Νόμο Edmund-Tucker του 1887, με σκοπό τον περιορισμό πρακτικών που συνδέονταν με την Εκκλησία των Μορμόνων.

Ορισμένες γνωστές πολυγαμικές οικογένειες στις ΗΠΑ, προερχόμενες από την κοινότητα των Μορμόνων, είναι η οικογένεια Μπράουν, που εμφανίζεται στη σειρά του TLC “Sister Wives”, και η οικογένεια Ντάργκερ, που έχει συμμετάσχει σε ντοκιμαντέρ για την πολυγαμία.

Νωρίτερα τον Αύγουστο, ένας άνδρας στη Φλόριντα, κατηγορούμενος επίσης για διγαμία, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια με αναστολή. Οι σύζυγοί του δήλωσαν πως καμία δεν γνώριζε την ύπαρξη των άλλων, ενώ ο ίδιος φρόντιζε «να κάνει όλα τα σωστά βήματα», κάνοντας τους γάμους σε διαφορετικές κομητείες για να μην κινήσει υποψίες.